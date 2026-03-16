Velloso diz que Mailza o convidou para disputa ao Senado e saiu do UB para não gerar desconforto

Em entrevista ao podcast Em Cena, do portal ContilNet, nesta segunda-feira (16), o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Eduardo Velloso, detalhou os bastidores de sua trajetória política e a relação com a vice-governadora Mailza Assis.

O parlamentar, que saiu do União Brasil e está no Solidariedade, relembrou o período em que a viabilidade do grupo governista estava em xeque e destacou sua lealdade ao projeto desde o início.

“Teve um momento que o senador Márcio Bittar começou a andar com o Bocalom apresentando mais uma vez uma viabilidade para o governo. Você lembra disso? E aí, naquele momento — que ninguém acreditava na candidatura da Mailza — eu acreditei na candidatura da Mailza. E a gente se aproximou. E ela, naquele momento lá, né, estava precisando de um candidato ao Senado. E eu me coloquei à disposição. Um dos chamamentos foi… foi assim… nós tínhamos conversas bem avançadas nesse sentido. Várias vezes nós conversamos. Eu não tomei isso só partindo do Eduardo porque ele quer. Eu fui chamado por várias lideranças, por várias lideranças. Por ela, inclusive”, afirmou Velloso.

O deputado ressaltou que sua adesão não foi um movimento isolado, mas sim a construção de um compromisso com o futuro do estado, sentindo-se parte fundamental da atual gestão.

“Então, assim, e isso vai fazendo com que você passe a fazer parte de um projeto. E nós acreditamos nisso. E tanto é que eu me sinto parte do governo. Nós ajudamos a eleger esse governo”, pontuou o parlamentar durante a entrevista.

Ao ser questionado sobre o fato de a vice-governadora ter caminhado com a candidatura de Marcio Bittar, mesmo após Velloso ter recebido aval da executiva nacional do União Brasil via Antônio Rueda, o deputado negou que tenha sofrido uma rasteira política. Ele explicou que sua saída da sigla foi um gesto estratégico para preservar a aliada.

“Não, ela não falou isso [que não daria o aval]. Não, eu nem quis dar essa oportunidade. Não… não vejo dessa forma. Eu percebendo que ela… e você sabe que tudo é grupo, concorda comigo? Tudo é grupo. Certo? Imagina você, um pai e uma mãe, querendo forçar seu filho a casar com quem ele não quer. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, eu dei… para não ficar desconfortável para ela, eu resolvi deixar ela tranquila. Porque a partir do momento que eu estou dentro do União Brasil, isso iria deixar um desconforto lá dentro. Primeiro é isso. Segundo: no União Brasil eu não me sentia parte de uma construção de partido”, finalizou.