Vem água! Inmet emite dois alertas para de chuvas intensas para o Acre

O Acre deve enfrentar um período de chuvas intensas a partir da madrugada desta quinta-feira (19), com risco de ventos fortes, alagamentos e quedas de energia em várias regiões. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até a manhã de sexta-feira (20).

De acordo com o aviso, parte dos municípios está sob alerta laranja, que indica perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h. Estão nessa condição os municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Nessas áreas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e alagamentos.

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Já os demais municípios do estado estão sob alerta amarelo, classificado como perigo potencial. Nesses locais, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Apesar de mais brando, o cenário ainda exige atenção por conta do risco, ainda que menor, de transtornos como quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e placas. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos, sempre que possível.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193.