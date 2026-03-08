09/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

Vereadora Veinha do Valmar e ex-prefeita realizam evento em celebração ao Dia da Mulher na Aldeia Matrinxã, em Tarauacá

A atividade contou com a participação da vereadora Veinha do Valmar da ex-prefeita Maria Lucinéia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vereadora Veinha do Valmar e prefeitura realizam evento em celebração ao Dia da Mulher
Vereadora Veinha do Valmar e prefeitura realizam evento em celebração ao Dia da Mulher/Foto: Reprodução

Um evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi realizado na Aldeia Matrinxã, localizada na Terra Indígena Rio Gregório, em Tarauacá. A celebração reuniu mulheres da comunidade em um momento marcado por união, reconhecimento e valorização da força feminina.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A atividade contou com a participação da vereadora Veinha do Valmar da ex-prefeita Maria Lucinéia, que destacaram a importância de celebrar a coragem, a sabedoria e o papel fundamental das mulheres na construção e fortalecimento das comunidades.

Durante o encontro, os organizadores agradeceram a presença de todas as mulheres que participaram da programação, ressaltando que cada gesto de união e cada momento compartilhado reforçam a importância da valorização feminina.

LEIA TAMBÉM: Filhos realizam sonho antigo e levam mãe acreana para ver o mar pela primeira vez; veja vídeo

Também foram feitos agradecimentos a diversas lideranças e apoiadores que contribuíram para a realização do evento, entre eles o ex-deputado federal Jesus Sérgio, o senador Márcio Bittar e o secretário de Esportes do Estado do Acre, Ney Amorim.

A organização também destacou a recepção da comunidade indígena, com agradecimentos especiais ao cacique Mew, à sua esposa Esmeralda e à liderança comunitária Dona Leda, pela hospitalidade na Aldeia Matrinxã.

Segundo os organizadores, a expectativa é que novos encontros como esse continuem sendo realizados, fortalecendo a união e promovendo a valorização das mulheres nas comunidades indígenas e em todo o município.

Extra do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.