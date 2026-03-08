Vereadora Veinha do Valmar e ex-prefeita realizam evento em celebração ao Dia da Mulher na Aldeia Matrinxã, em Tarauacá

Um evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi realizado na Aldeia Matrinxã, localizada na Terra Indígena Rio Gregório, em Tarauacá. A celebração reuniu mulheres da comunidade em um momento marcado por união, reconhecimento e valorização da força feminina.

A atividade contou com a participação da vereadora Veinha do Valmar da ex-prefeita Maria Lucinéia, que destacaram a importância de celebrar a coragem, a sabedoria e o papel fundamental das mulheres na construção e fortalecimento das comunidades.

Durante o encontro, os organizadores agradeceram a presença de todas as mulheres que participaram da programação, ressaltando que cada gesto de união e cada momento compartilhado reforçam a importância da valorização feminina.

Também foram feitos agradecimentos a diversas lideranças e apoiadores que contribuíram para a realização do evento, entre eles o ex-deputado federal Jesus Sérgio, o senador Márcio Bittar e o secretário de Esportes do Estado do Acre, Ney Amorim.

A organização também destacou a recepção da comunidade indígena, com agradecimentos especiais ao cacique Mew, à sua esposa Esmeralda e à liderança comunitária Dona Leda, pela hospitalidade na Aldeia Matrinxã.

Segundo os organizadores, a expectativa é que novos encontros como esse continuem sendo realizados, fortalecendo a união e promovendo a valorização das mulheres nas comunidades indígenas e em todo o município.

