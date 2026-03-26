26/03/2026
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Vereadores acionam vigilância após acharem carne com mau odor no estoque de merenda em Sena

A visita teve como objetivo verificar possíveis irregularidades no armazenamento de carnes

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Após denúncias, vereadores identificam irregularidades na merenda escolar em Sena

Após uma série de denúncias envolvendo a qualidade da merenda escolar em Sena Madureira, os vereadores Ivoneide Bernardino (PL) e Menandro Costa (PSD) realizaram, na manhã desta quinta-feira (26), uma visita ao setor de armazenamento de alimentos da rede municipal. O local funciona no prédio da antiga escola Guttemberg Modesto da Costa.

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Durante a inspeção, os parlamentares foram recebidos pela nutricionista responsável e pelo fiscal de contrato. A visita teve como objetivo verificar possíveis irregularidades no armazenamento de carnes destinadas à alimentação dos alunos da rede pública.

De acordo com ofício encaminhado à Vigilância Sanitária Municipal, os vereadores constataram diversas situações preocupantes. Entre elas, carnes bovinas embaladas e armazenadas de forma inadequada, produtos entregues em desacordo com o contrato, que previa cortes como coxão mole, mas que, segundo o relatório, foram substituídos por carne moída, além de alimentos apresentando mau odor.

Diante da gravidade das constatações, os parlamentares solicitaram uma inspeção urgente por parte da Vigilância Sanitária, a fim de avaliar as condições do local e adotar as medidas cabíveis.

Queixas de pais reforçam preocupação

Nos últimos dias, a qualidade da merenda escolar tem sido alvo de críticas por parte de pais de alunos. Entre as principais reclamações estão a ausência frequente de itens básicos como carne, frango e frutas, essenciais para uma alimentação equilibrada.

Outro ponto que tem gerado indignação é a oferta de alimentos enlatados para as crianças. Pais questionam o uso recorrente de conservas, destacando preocupações com a saúde dos estudantes devido ao alto teor de sódio e à presença de conservantes nesses produtos.

A situação levanta um alerta não apenas sobre a qualidade da alimentação oferecida nas escolas, mas também sobre a fiscalização dos contratos e o cumprimento das normas sanitárias.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Educação para esclarecimentos sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

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