Vereadores de município isolado vivem saga para chegar em Rio Branco e pedem melhorias na Saúde

Um grupo de vereadores de Marechal Thaumaturgo, um dos municípios mais isolados do Acre, levou mais de um dia e meio de viagem para chegar a Rio Branco e participar do 2º Encontro de Vereadores do Acre, realizado nesta quinta-feira (5).

A comitiva é formada por cinco parlamentares e liderada pelo presidente da Câmara Municipal, Francisco Ribeiro da Silva Filho. Ao ContilNet, ele relatou as dificuldades enfrentadas no deslocamento até a capital e fez um apelo por melhorias na BR-364, principal ligação terrestre entre as regiões do estado.

Segundo o vereador, o trajeto começou com um voo fretado entre Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul. A partir de lá, os parlamentares seguiram de carro até Rio Branco.

“De Cruzeiro do Sul até aqui a gente gastou em torno de 12 horas seguidas. A estrada não está boa. A gente vê que está precisando de uma melhoria nesse estado, porque ela não está facilitando a vida da sociedade acreana”, afirmou.

Durante o percurso, o grupo precisou interromper a viagem e dormir em Tarauacá antes de seguir para a capital. Somando todas as etapas do deslocamento, o trajeto ultrapassou um dia e meio.

Para Francisco Ribeiro, as condições da rodovia dificultam o transporte e impactam diretamente o deslocamento da população.

“Nós precisamos que a estrada esteja boa. Isso é uma luta que a gente tem que correr atrás. A BR não está boa, não facilita o transporte, o ir e vir da sociedade. Nós precisamos ter uma estrada de qualidade. Nosso povo merece”, disse.

Além das condições da rodovia, o presidente da Câmara afirmou que temas como saúde e infraestrutura também devem ser discutidos durante o encontro de vereadores.

“Tem a questão da saúde, que também é muito importante a gente falar sobre a saúde no nosso estado e no nosso município, porque a gente vê que está precisando de melhoria”, acrescentou.

DNIT começa a intensificar obras na BR-364

Na última semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou ao ContilNet que pretende ampliar o ritmo das obras de recuperação na BR-364 com a redução do período de chuvas no Acre.

Segundo o superintendente regional do órgão, o engenheiro civil Ricardo Araújo, a estratégia atual prioriza a recuperação dos trechos mais críticos da rodovia, enquanto novas frentes de trabalho devem ser abertas gradualmente nos próximos meses.

Entre Rio Branco e Sena Madureira, equipes atuam com serviços de tapa-buracos e correção de áreas afetadas por deslizamentos, com previsão de conclusão ainda em março. No trecho seguinte, até Manoel Urbano, os trabalhos também se concentram na recuperação da pista e em pontos com processos erosivos.

Já entre Manoel Urbano e Tarauacá, as equipes executam reforço da base da estrada com aplicação de camada de pedra para melhorar a trafegabilidade. O DNIT também informou que o recapeamento asfáltico deve começar ainda neste mês, contemplando o trecho até o distrito de Liberdade.

Outra etapa prevista envolve a aplicação de macadame, técnica de pavimentação baseada na compactação de pedras britadas para formar uma base resistente antes da aplicação do asfalto. O serviço deve começar a partir de abril em pontos estratégicos entre Manoel Urbano e Feijó.

De acordo com Ricardo Araújo, o período de estiagem deve permitir maior agilidade na execução das obras.

“A prioridade é garantir segurança e melhores condições de tráfego, avançando tanto nas ações emergenciais quanto nas intervenções estruturais planejadas”, afirmou.

O DNIT também informou que deve abrir, ainda no início de março, um processo licitatório para obras em cerca de 100 quilômetros da rodovia, entre Sena Madureira e os primeiros 20 quilômetros após Manoel Urbano. A etapa é considerada fundamental para a reestruturação completa da BR-364.