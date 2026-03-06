06/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Viagem com Lula aos EUA foi suspensa em virtude da guerra no Irã, diz Fávaro

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
viagem-com-lula-aos-eua-foi-suspensa-em-virtude-da-guerra-no-ira,-diz-favaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a viagem da qual participaria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos prevista para este mês foi suspensa em virtude do conflito no Irã.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“A gente está em plena negociação por conta das tarifas impostas nos Estados Unidos, apesar de já ter reduzido. Temos ainda muitos assuntos a serem tratados com os Estados Unidos de interesse comum. (O presidente) me pediu para que acompanhasse essa viagem, que deveria ser na segunda quinzena de março, mas em função da guerra essa agenda foi suspensa”, afirmou Fávaro a jornalistas, nos bastidores do lançamento do programa Acredita Sebrae em Mato Grosso, em Cuiabá.

Fávaro citou a viagem aos Estados Unidos ao ser questionado sobre sua descompatibilização do ministério, já que deixará o cargo para concorrer à reeleição pelo Senado em Mato Grosso. O prazo máximo para saída do posto é o dia 4 de abril.

“Não sei exatamente (a data). Eu estou aguardando a decisão do presidente Lula, que tinha me pedido para fazer mais uma viagem internacional com ele, aos Estados Unidos”, relatou o ministro. “Porém, já não terá viagem internacional. É aguardar o tempo do presidente Lula para descompatibilizar”, acrescentou.

Como mostrou o Broadcast Político, integrantes do governo passaram a admitir, reservadamente, nesta semana a possibilidade de que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington seja adiada por causa da escalada do conflito no Irã. Auxiliares do presidente Lula citam a possibilidade de que a viagem possa ser adiada para abril.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.