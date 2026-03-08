08/03/2026
Vídeo de gatinha paraplégica fazendo travessuras conquista internautas nas redes sociais

Animal de estimação da jovem Caren Matos aparece se movimentando e até subindo em uma rede

Um vídeo compartilhado pela jovem Caren Matos nas redes sociais tem chamado atenção de internautas ao mostrar sua gatinha de estimação superando limitações físicas de forma surpreendente.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No registro, a gata, que é paraplégica e não possui movimentos nas patas traseiras, aparece se movimentando pela casa e até realizando pequenas travessuras. Em um dos momentos do vídeo, o animal consegue subir em uma rede, demonstrando agilidade mesmo com a limitação.

As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais, gerando inúmeras curtidas e comentários de usuários que se emocionaram com a determinação da gatinha.

Nos comentários, muitos internautas destacaram a força e a adaptação do animal, além de elogiarem o cuidado e o carinho demonstrados pela dona com a pet.

O vídeo acabou se tornando um exemplo de superação e carinho entre tutora e animal, conquistando a atenção de seguidores que acompanharam a publicação.

Veja o vídeo: 

