Vídeo de gatinha paraplégica fazendo travessuras conquista internautas nas redes sociais

Um vídeo compartilhado pela jovem Caren Matos nas redes sociais tem chamado atenção de internautas ao mostrar sua gatinha de estimação superando limitações físicas de forma surpreendente.

No registro, a gata, que é paraplégica e não possui movimentos nas patas traseiras, aparece se movimentando pela casa e até realizando pequenas travessuras. Em um dos momentos do vídeo, o animal consegue subir em uma rede, demonstrando agilidade mesmo com a limitação.

As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais, gerando inúmeras curtidas e comentários de usuários que se emocionaram com a determinação da gatinha.

Nos comentários, muitos internautas destacaram a força e a adaptação do animal, além de elogiarem o cuidado e o carinho demonstrados pela dona com a pet.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

O vídeo acabou se tornando um exemplo de superação e carinho entre tutora e animal, conquistando a atenção de seguidores que acompanharam a publicação.

Veja o vídeo: