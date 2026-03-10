Vídeo emocionante mostra despedida de casal após 68 anos juntos e comove internautas nas redes sociais

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais tem emocionado milhares de pessoas ao mostrar o último momento de um casal que compartilhou 68 anos de vida juntos. Nas imagens, familiares registram a despedida do idoso, que aguardou a chegada da esposa para poder se despedir antes de partir.

De acordo com relatos de familiares, o homem estava em estado delicado de saúde e permaneceu consciente até o momento em que a companheira chegou ao local. Assim que ela se aproximou, os dois tiveram um último encontro marcado por gestos de carinho e emoção.

A cena foi acompanhada por filhos, netos e bisnetos, que também estiveram presentes no momento final. A família relatou que a relação dos dois sempre foi marcada por companheirismo, respeito e uma forte ligação construída ao longo de décadas.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

O registro rapidamente se espalhou nas redes sociais e tocou internautas de diferentes lugares. Nos comentários, muitos destacaram a força do amor vivido pelo casal e a simbologia do momento de despedida após uma vida inteira compartilhada.

Para muitos usuários, o vídeo representa não apenas um adeus, mas também a demonstração de um vínculo que resistiu ao tempo e às dificuldades, deixando uma história de afeto que segue emocionando quem assiste às imagens.

Veja o vídeo: