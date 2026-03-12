VÍDEO: filho de ex-jogador acreano ‘Rei Artur’ entrega camisa do Remo ao ídolo do futebol, Zico

Artur Junior, filho do ex-jogador acreano Artur Duarte de Oliveira, conhecido no futebol como “Rei Artur”, entregou uma camisa do Clube do Remo ao ídolo do futebol brasileiro Zico. O momento foi postado nas redes sociais ainda nesta quarta-feira (11).

O jovem destacou a emoção de encontrar o ex-craque e poder presenteá-lo com o uniforme do clube paraense, onde seu pai construiu parte importante da carreira.

Na publicação, Artur Junior agradeceu a receptividade do ídolo e celebrou o encontro.

“Ontem foi dia de entregar esse manto a um dos maiores ícones do futebol brasileiro! Que satisfação, Zico! Obrigado pelo carinho e pela receptividade de sempre. Foi uma honra poder te entregar essa camisa”, escreveu.

Ele também agradeceu a parceria com uma loja esportiva que viabilizou o uniforme entregue ao ex-jogador. Durante o encontro, o jovem ainda comentou a emoção do momento ao entregar a camisa. “A satisfação é imensa poder entregar esse manto aqui”, afirmou.

O gesto tem um significado especial para a família, já que Artur, o pai, é considerado um dos grandes nomes da história do Clube do Remo. O ex-meia foi eleito oficialmente pelo clube e pela torcida como o melhor meia-armador da história remista e construiu trajetória marcante também no futebol português, onde atuou por clubes como Boavista F.C. e FC Porto.

Já Zico é reconhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, ídolo do Flamengo e referência mundial do esporte.