Vídeo mostra jovem interagindo com boto-cor-de-rosa em rio do Amazonas

Um vídeo compartilhado por Thayane Correa nas redes sociais chamou atenção ao mostrar uma interação com um boto-cor-de-rosa em um rio do Amazonas.

Nas imagens, a jovem se aproxima da margem e coloca a mão na água com alimento. Poucos segundos depois, um boto-cor-de-rosa surge na superfície e se aproxima, protagonizando uma cena que rapidamente conquistou os internautas.]

A gravação destaca a paisagem natural e reforça a relação frequente entre moradores da região e a fauna local. O boto-cor-de-rosa, espécie típica da Amazônia, é conhecido por habitar rios de água doce e costuma despertar curiosidade de turistas e moradores.

Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo. “Amazonas e seus encantos”, escreveu um usuário. “Meu Deus, que incrível”, publicou outro.

O vídeo segue circulando nas plataformas digitais, reunindo visualizações e compartilhamentos, impulsionado pela beleza da cena e pela presença de um dos animais mais emblemáticos da região amazônica.