Vídeo mostra jovem interagindo com boto-cor-de-rosa em rio do Amazonas

Registro publicado por Thayane Correa encantou seguidores nas redes sociais

Vídeo mostra boto-cor-de-rosa interagindo com jovem em rio do Amazonas
Cena mostra aproximação do animal após jovem colocar alimento na água, gerando repercussão online/ Foto: Instagram

Um vídeo compartilhado por Thayane Correa nas redes sociais chamou atenção ao mostrar uma interação com um boto-cor-de-rosa em um rio do Amazonas.

Nas imagens, a jovem se aproxima da margem e coloca a mão na água com alimento. Poucos segundos depois, um boto-cor-de-rosa surge na superfície e se aproxima, protagonizando uma cena que rapidamente conquistou os internautas.]

Vídeo mostra boto-cor-de-rosa interagindo com jovem em rio do Amazonas

Vídeo mostra boto-cor-de-rosa/ Foto: Instagram

A gravação destaca a paisagem natural e reforça a relação frequente entre moradores da região e a fauna local. O boto-cor-de-rosa, espécie típica da Amazônia, é conhecido por habitar rios de água doce e costuma despertar curiosidade de turistas e moradores.

Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo. “Amazonas e seus encantos”, escreveu um usuário. “Meu Deus, que incrível”, publicou outro.

Cena mostra aproximação do animal após jovem colocar alimento na água, gerando repercussão online.

Vídeo mostra boto-cor-de-rosa/ Foto: Instagram

O vídeo segue circulando nas plataformas digitais, reunindo visualizações e compartilhamentos, impulsionado pela beleza da cena e pela presença de um dos animais mais emblemáticos da região amazônica.

