Vídeo mostra momento em que motociclista bate na traseira de carro estacionado em Rio Branco

15/03/2026
Um vídeo ao qual nossa redação teve acesso mostra o exato momento em que o motociclista Francisco Eduardo Pinheiro de Souza, de 25 anos, ficou em estado gravíssimo após colidir a motocicleta que conduzia na traseira de um veículo estacionado, na manhã deste domingo (15), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

As imagens foram gravadas por um circuito de segurança de um estabelecimento comercial da região e mostram com clareza a dinâmica do acidente, que deixou a vítima em estado gravíssimo. Eduardo passa por uma cirurgia de craniotomia no Pronto-Socorro de Rio Branco.

No vídeo, é possível ver que Eduardo trafegava no sentido centro–bairro, em uma motocicleta Yamaha MT-03, de cor preta, quando supostamente acabou cochilando enquanto pilotava. Sem perceber que havia um carro estacionado, ele colidiu violentamente na traseira de um Hyundai HB20, de cor prata, que estava parado na lateral da via.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros e caiu violentamente no asfalto, batendo a cabeça. Na queda, Eduardo sofreu um corte profundo na cabeça, com afundamento de crânio, além de um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para atender a ocorrência. Após ser imobilizado e protocolado pela equipe médica, foi necessário realizar a entubação da vítima ainda no local, devido à gravidade das lesões. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia e organizaram o fluxo de veículos na região. Após a realização dos procedimentos de praxe, o carro foi liberado e devolvido ao proprietário, enquanto a motocicleta foi entregue aos familiares de Eduardo.

