15/03/2026
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Vídeo mostra tentativa atrapalhada de amigos para abrir banheiro trancado

Após várias tentativas sem sucesso, um dos amigos consegue abrir a porta com um chute

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Vídeo mostra tentativa atrapalhada de amigos para abrir banheiro trancado
Vídeo mostra amigos tentando abrir banheiro trancado/ Foto: Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de amigos tenta ajudar um homem que ficou preso dentro de um banheiro. Nas imagens, três homens aparecem tentando abrir a porta enquanto a pessoa do lado de dentro aguarda ser retirada.

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No registro, os amigos identificados como Hudson, Ari e Edmar se revezam na tentativa de destravar a porta. Em um primeiro momento, os dois tentam forçar a abertura com empurrões, mas não conseguem destrancar o acesso.

Vídeo mostra tentativa atrapalhada de amigos para abrir banheiro trancado

Vídeo mostra amigos tentando abrir banheiro trancado/ Foto: Instagram

Durante a tentativa, o esforço para abrir a porta faz com que Ari e Edmar percam o equilíbrio e acabem caindo no chão, enquanto continuam tentando ajudar o amigo.

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Na sequência, Hudson decide assumir a tentativa de abrir o banheiro. Com alguns chutes na porta, ele consegue finalmente arrombar o acesso e liberar a passagem.

Vídeo mostra tentativa atrapalhada de amigos para abrir banheiro trancado

Vídeo mostra amigos tentando abrir banheiro trancado/ Foto: Instagram

Assim que a porta é aberta, Jorjão sai do banheiro segurando uma faca, encerrando a situação que havia mobilizado os amigos do lado de fora. O vídeo passou a circular na internet e tem chamado atenção pelo tom inusitado da cena registrada.

Veja o vídeo: 

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