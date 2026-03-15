Vídeo mostra tentativa atrapalhada de amigos para abrir banheiro trancado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de amigos tenta ajudar um homem que ficou preso dentro de um banheiro. Nas imagens, três homens aparecem tentando abrir a porta enquanto a pessoa do lado de dentro aguarda ser retirada.

No registro, os amigos identificados como Hudson, Ari e Edmar se revezam na tentativa de destravar a porta. Em um primeiro momento, os dois tentam forçar a abertura com empurrões, mas não conseguem destrancar o acesso.

Durante a tentativa, o esforço para abrir a porta faz com que Ari e Edmar percam o equilíbrio e acabem caindo no chão, enquanto continuam tentando ajudar o amigo.

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Na sequência, Hudson decide assumir a tentativa de abrir o banheiro. Com alguns chutes na porta, ele consegue finalmente arrombar o acesso e liberar a passagem.

Assim que a porta é aberta, Jorjão sai do banheiro segurando uma faca, encerrando a situação que havia mobilizado os amigos do lado de fora. O vídeo passou a circular na internet e tem chamado atenção pelo tom inusitado da cena registrada.

Veja o vídeo: