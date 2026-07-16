Semana de grandes estreias movimenta o Cine Araújo no Via Verde Shopping

Com sessões a partir das 12h, programação reúne ação, animação, aventura, suspense, romance e opções para toda a família

O Cine Araújo preparou mais uma semana de programação diversificada para quem não abre mão de uma boa experiência nas telonas. Com sessões a partir das 12h, o público poderá escolher entre grandes lançamentos e sucessos de diferentes gêneros, garantindo entretenimento para todas as idades.

Entre os filmes em cartaz estão A Morte do Demônio: Em Chamas, Cansei de Ser Nerd, Minions e Monstros, Toy Story 5, A Odisseia, Authentic Games – Império Desconhecido, Moana, Trago Seu Amor, Os Emergentes e Supergirl, oferecendo opções que vão da aventura e animação ao suspense, romance e ação.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Cine Araújo, no Via Verde Shopping, ou de forma rápida e prática pela plataforma Ingresso.com

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011 e é o único shopping do Acre. Localizado na Rodovia Via Verde, principal ligação entre Rio Branco e os municípios do interior, reúne marcas nacionais, opções de alimentação, lazer e cinema, consolidando-se como uma das principais referências em compras, serviços e entretenimento do estado .

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom