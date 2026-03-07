08/03/2026
Vídeo resgata coleção de cartões telefônicos e relembra era dos orelhões no Brasil

Publicação nas redes sociais reacende lembranças de um dos símbolos da comunicação nas ruas.

Vídeo resgata coleção de cartões telefônicos e relembra era dos orelhões no Brasil
Vídeo relembra coleção de cartões de orelhão/ Foto: Instagram

Com o anúncio da retirada gradual dos orelhões das ruas, um dos símbolos mais marcantes da comunicação pública no Brasil começa a desaparecer. Durante décadas, os telefones públicos fizeram parte da rotina de milhões de pessoas, servindo como alternativa para ligações rápidas, emergências e contatos entre familiares distantes.

Em meio a esse cenário de despedida, um vídeo publicado nas redes sociais voltou a chamar atenção ao mostrar uma grande coleção de cartões telefônicos, objeto que marcou uma geração e se tornou febre no país entre as décadas de 1990 e 2000.

Vídeo resgata coleção de cartões telefônicos e relembra era dos orelhões no Brasil

Vídeo relembra coleção de cartões de orelhão/ Foto: Instagram

Na gravação, um homem apresenta diversos cartões utilizados para realizar ligações nos antigos orelhões. As peças, que possuem diferentes estampas, campanhas publicitárias e temas culturais, fazem parte de um período em que colecionar esses itens se tornou um hobby popular entre jovens e adultos.

O conteúdo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, acumulando inúmeras curtidas e comentários de internautas, muitos deles relembrando histórias pessoais ligadas ao uso dos cartões e aos telefones públicos espalhados pelas cidades.

Vídeo resgata coleção de cartões telefônicos e relembra era dos orelhões no Brasil

Vídeo relembra coleção de cartões de orelhão/ Foto: Instagram

Antes da popularização dos celulares, os cartões telefônicos eram vendidos em bancas, lojas e pontos autorizados e funcionavam como crédito para ligações nos orelhões, equipamentos que se tornaram parte da paisagem urbana brasileira.

Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e a redução do uso desses aparelhos, as coleções de cartões telefônicos permanecem como registros de uma época, guardadas em álbuns e gavetas por quem acompanhou de perto a evolução das formas de comunicação no país.

