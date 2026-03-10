Vídeo sobre bairro Papoco viraliza e entra em trend nas redes sociais em Rio Branco

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo barbeiro acreano Jackson tem chamado atenção de internautas ao mostrar imagens do bairro Papoco, em Rio Branco, dentro de uma trend que vem ganhando espaço na internet. Na gravação, ele utiliza a frase “não é Rocinha, mas é Papoco, Rio Branco Acre”, enquanto apresenta a paisagem da região.

O conteúdo segue um formato popular nas redes sociais em que criadores comparam cenários de bairros brasileiros com comunidades conhecidas do país, geralmente em tom bem-humorado. No caso do vídeo gravado na capital acreana, a publicação acabou se destacando pela vista do local e pela forma descontraída com que o barbeiro apresenta o bairro.

Nas imagens, Jackson percorre um ponto mais elevado da região e mostra casas, ruas e a vegetação ao redor, revelando a paisagem característica da área. O vídeo destaca a diversidade do local, com áreas residenciais cercadas por vegetação e o relevo natural que marca parte da capital acreana.

A repercussão também aparece nos números da publicação. O vídeo já soma mais de 112 mil visualizações, além de 7.594 curtidas e cerca de 200 comentários, demonstrando o alcance do conteúdo entre usuários da plataforma.