Vídeos mostram iranianas retirando hijab em protesto contra regime e regras obrigatórias

Imagens reforçam símbolo de resistência feminina em meio à retomada de manifestações no país

Mulheres aparecem em público retirando o hijab e desafiando regras impostas pela República Islâmica.
Mulheres aparecem em público retirando o hijab e desafiando regras impostas pela República Islâmica/ Foto: Reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram mulheres iranianas retirando o hijab em vias públicas e erguendo o tecido diante de outras pessoas, em um gesto interpretado como desafio às normas impostas pela República Islâmica do Irã.

As cenas reforçam um dos símbolos mais visíveis da resistência feminina no país: a recusa ao uso obrigatório do hijab como forma de protesto político. Desde 2022, o gesto passou a representar um enfrentamento direto às regras de vestimenta determinadas pelo Estado.

Mulheres aparecem em público retirando o hijab e desafiando regras impostas pela República Islâmica.

Mulheres iranianas aparecem em público retirando o hijab e desafiando regras impostas pela República Islâmica/ Foto: Reprodução

A mobilização ganhou força após a morte de Mahsa Amini, ocorrida sob custódia policial e que desencadeou uma onda de manifestações em diversas cidades iranianas. O caso teve repercussão internacional e ampliou o debate sobre direitos das mulheres no país.

Os novos registros surgem em meio à retomada de protestos. Relatos da imprensa internacional indicam que as mobilizações seguem mesmo diante de cortes e instabilidade na internet, estratégia atribuída ao governo para dificultar a organização dos atos e a circulação de imagens.

Mulheres iranianas aparecem em público retirando o hijab e desafiando regras impostas pela República Islâmica.

Mulheres iranianas aparecem em público retirando o hijab e desafiando regras impostas pela República Islâmica/ Foto: Reprodução

Balanços divulgados por agências internacionais apontam dezenas de mortos e milhares de detidos nos últimos dias, enquanto a tensão permanece em diferentes regiões do país.

