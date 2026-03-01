Vídeos mostram iranianas retirando hijab em protesto contra regime e regras obrigatórias

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram mulheres iranianas retirando o hijab em vias públicas e erguendo o tecido diante de outras pessoas, em um gesto interpretado como desafio às normas impostas pela República Islâmica do Irã.

As cenas reforçam um dos símbolos mais visíveis da resistência feminina no país: a recusa ao uso obrigatório do hijab como forma de protesto político. Desde 2022, o gesto passou a representar um enfrentamento direto às regras de vestimenta determinadas pelo Estado.

A mobilização ganhou força após a morte de Mahsa Amini, ocorrida sob custódia policial e que desencadeou uma onda de manifestações em diversas cidades iranianas. O caso teve repercussão internacional e ampliou o debate sobre direitos das mulheres no país.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Os novos registros surgem em meio à retomada de protestos. Relatos da imprensa internacional indicam que as mobilizações seguem mesmo diante de cortes e instabilidade na internet, estratégia atribuída ao governo para dificultar a organização dos atos e a circulação de imagens.

Balanços divulgados por agências internacionais apontam dezenas de mortos e milhares de detidos nos últimos dias, enquanto a tensão permanece em diferentes regiões do país.