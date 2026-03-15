“Vim pro Oscar”: Lázaro Ramos surpreende agentes ao ser parado na imigração dos EUA

O ator brasileiro Lázaro Ramos compartilhou nas redes sociais um episódio curioso vivido durante sua chegada aos Estados Unidos, quando foi parado por agentes da imigração ao desembarcar em Los Angeles.

Segundo o artista, durante o procedimento padrão de entrada no país, ele foi questionado pelos agentes sobre quanto tempo pretendia permanecer em território norte-americano. Lázaro respondeu que ficaria apenas dois dias, o que teria causado surpresa nos oficiais.

Diante da resposta, os agentes perguntaram o motivo de uma viagem tão rápida. Foi então que o ator explicou que estava no país para participar de um evento específico.

“Eu vim pro Oscar”, respondeu Lázaro, segundo relato feito por ele próprio nas redes.

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A situação foi contada de forma bem-humorada pelo ator em um vídeo publicado na internet, que rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.

A presença de Lázaro Ramos em Los Angeles está relacionada às atividades em torno da premiação do Oscar, considerada a principal cerimônia do cinema mundial.

Nas redes sociais, seguidores reagiram com comentários divertidos ao episódio, destacando a surpresa dos agentes diante da justificativa da viagem.