15/03/2026
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“Vim pro Oscar”: Lázaro Ramos surpreende agentes ao ser parado na imigração dos EUA

Ator brasileiro contou nas redes que foi questionado sobre viagem de apenas dois dias

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Lázaro Ramos surpreende agentes ao ser parado na imigração dos EUA
Lázaro Ramos surpreende agentes ao ser parado na imigração dos EUA/Foto: Reprodução

O ator brasileiro Lázaro Ramos compartilhou nas redes sociais um episódio curioso vivido durante sua chegada aos Estados Unidos, quando foi parado por agentes da imigração ao desembarcar em Los Angeles.

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Segundo o artista, durante o procedimento padrão de entrada no país, ele foi questionado pelos agentes sobre quanto tempo pretendia permanecer em território norte-americano. Lázaro respondeu que ficaria apenas dois dias, o que teria causado surpresa nos oficiais.

Diante da resposta, os agentes perguntaram o motivo de uma viagem tão rápida. Foi então que o ator explicou que estava no país para participar de um evento específico.

“Eu vim pro Oscar”, respondeu Lázaro, segundo relato feito por ele próprio nas redes.

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A situação foi contada de forma bem-humorada pelo ator em um vídeo publicado na internet, que rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.

A presença de Lázaro Ramos em Los Angeles está relacionada às atividades em torno da premiação do Oscar, considerada a principal cerimônia do cinema mundial.

Nas redes sociais, seguidores reagiram com comentários divertidos ao episódio, destacando a surpresa dos agentes diante da justificativa da viagem.

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