Uma forte crise de enxaqueca tirou Virginia Fonseca do ritmo intenso que costuma manter em sua carreira e vida pessoal. Nos últimos dias, a influenciadora precisou reduzir drasticamente seus compromissos após as dores se tornarem frequentes e incapacitantes, afetando atividades simples de sua rotina.

O relato foi feito em suas redes sociais, onde ela descreveu o impacto direto do problema na sua disposição física e mental. Com informações do Metrópoles, o período foi marcado por uma exaustão constante e pela dificuldade em manter hábitos básicos, como a sua rotina de treinamentos físicos.

Sintomas e exaustão

Ao detalhar o que sentiu, Virginia explicou que o cansaço não estava ligado apenas à dor em si, mas a uma sensação de desgaste contínuo. “Esses últimos dias foram horríveis! Eu não estava conseguindo treinar, eu deitava para dormir e dormia por muito tempo. Quando você está com dor de cabeça, você fica mais exausta, mesmo sem fazer nada! E eu odeio ficar assim!”, contou a influenciadora.

Com informações do Metrópoles

Ela reforçou que o cérebro parece ficar “cansado” devido ao esforço para lidar com a dor, o que resulta em um sono excessivo e na perda de produtividade, algo que a incomoda profundamente.

O motivo da piora

A influenciadora atribuiu a gravidade das crises recentes ao atraso em um tratamento preventivo que segue regularmente. Virginia utiliza aplicações de toxina botulínica e bloqueios específicos para controlar as crises de enxaqueca crônica.

“Esses dias eu tinha que ter feito o meu botox para enxaqueca e o bloqueio antes do Carnaval, mas acabei não fazendo. Meu tratamento está atrasado e comecei a sentir dor de cabeça”, explicou. Com o adiamento do procedimento, o quadro se agravou, forçando-a a dar uma pausa obrigatória para focar na recuperação de sua saúde.