Wall Street sobe com esperanças de diplomacia com Irã; techs lideram recuperação

Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, após uma notícia afirmar que o Irã havia sinalizado abertura para negociações e uma promessa do presidente Donald Trump de estabilizar os mercados de petróleo acalmaram a ansiedade de investidores sobre o conflito no Oriente Médio.

O Dow Jones subiu 0,49%, para 48.739,41 pontos. O S&P 500 ganhou 0,78%, para 6.869,50 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,29%, para 22.807,48 pontos.

Investidores voltaram a migrar para as ações de tecnologia, impulsionando o Nasdaq e mantendo o índice de tecnologia em território positivo desde o ataque dos EUA e de Israel ao Irã, que desencadeou o conflito no Oriente Médio. O S&P 500 permaneceu próximo de seu maior pico histórico, registrado em janeiro, também ajudado por relatórios positivos sobre a economia dos EUA.

Viva do lucro de grandes empresas

Uma reportagem do New York Times afirmou que agentes de inteligência iranianos entraram em contato indireto com a Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) um dia após os ataques, mas autoridades norte-americanas continuam céticas quanto à possibilidade de o governo Trump ou o Irã estarem preparados para uma desescalada do conflito no curto prazo. Os anúncios de Trump sobre uma escolta naval norte-americana para petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz e um seguro contra riscos políticos também trouxeram algum alívio.

O anúncio da Casa Branca reduziu os temores de grandes perturbações no mercado de petróleo, que podem elevar os preços da energia e pressionar a inflação, disse Jim Awad, diretor-gerente sênior da Clearstead Advisors. O alívio deu a investidores confiança para comprar ações relacionadas à tecnologia que foram vendidas em grande quantidade em fevereiro e estavam baratas em comparação com semanas atrás, disse ele.

O setor de energia liderou as quedas no S&P 500, conforme ações que haviam subido nos últimos dias devido aos temores de alta do preço do petróleo reverteram sua trajetória.

