19/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Abalada, Ana Paula chora na cama após saber da morte do pai e decide seguir no jogo

Mesmo após o choque de receber a notícia do falecimento de Gerardo Renault, a jornalista escolheu honrar o último desejo do pai e continuar no BBB 26

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 21:38 Atualizado: há 1 hora
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Abalada, Ana Paula chora na cama após saber da morte do pai e decide seguir no jogo
Ana Paula Renault desaba no choro em sua cama após receber a notícia no confessionário/ Foto: Reprodução

O BBB 26 viveu um dos seus momentos mais pesados e emocionantes na noite deste domingo (19). Após ser chamada ao confessionário pela produção, Ana Paula Renault foi oficialmente comunicada sobre o falecimento de seu pai, o ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A reação da sister foi de imediata dor. Ao sair do atendimento médico e psicológico oferecido pelo programa, a jornalista dirigiu-se direto para sua cama, onde permaneceu em silêncio por um longo período, chorando copiosamente. Abalada, Ana Paula foi observada pelo público através das câmeras, que registraram o momento de luto solitário da participante na reta final do confinamento.

Abalada, Ana Paula chora na cama após saber da morte do pai e decide seguir no jogo

Com a permanência, Ana Paula Renault segue como finalista a dois dias do fim da edição/ Foto: Reprodução

A Decisão de Continuar

Apesar da gravidade da situação e da dor visível, a força de Ana Paula surpreendeu. Ao entrar ao vivo para o público, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou que, após conversar com a equipe e processar a notícia, a sister optou por não desistir do programa.

Homenagem ao “Maestro” do Sonho

A escolha de Ana Paula baseia-se no fato de Gerardo ter sido o seu maior apoiador para este retorno ao reality após dez anos da sua primeira aparição. Para a família e para a própria jogadora, chegar ao último dia do programa — que acontece na próxima terça-feira — é a maior homenagem que ela pode prestar ao pai, que celebrou cada passo dela na edição de 2026.

Nas redes sociais, as torcidas de todos os participantes se uniram em uma corrente de solidariedade. A hashtag #ForçaAnaPaula dominou os assuntos mais comentados, com fãs respeitando o recolhimento da mineira, que agora enfrenta o desafio de viver o luto sob o olhar de milhões de brasileiros enquanto busca o prêmio que o pai tanto desejou para ela.

Veja o vídeo: 

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.