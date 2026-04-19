Mesmo após o choque de receber a notícia do falecimento de Gerardo Renault, a jornalista escolheu honrar o último desejo do pai e continuar no BBB 26

O BBB 26 viveu um dos seus momentos mais pesados e emocionantes na noite deste domingo (19). Após ser chamada ao confessionário pela produção, Ana Paula Renault foi oficialmente comunicada sobre o falecimento de seu pai, o ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos.

A reação da sister foi de imediata dor. Ao sair do atendimento médico e psicológico oferecido pelo programa, a jornalista dirigiu-se direto para sua cama, onde permaneceu em silêncio por um longo período, chorando copiosamente. Abalada, Ana Paula foi observada pelo público através das câmeras, que registraram o momento de luto solitário da participante na reta final do confinamento.

A Decisão de Continuar

Apesar da gravidade da situação e da dor visível, a força de Ana Paula surpreendeu. Ao entrar ao vivo para o público, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou que, após conversar com a equipe e processar a notícia, a sister optou por não desistir do programa.

Homenagem ao “Maestro” do Sonho

A escolha de Ana Paula baseia-se no fato de Gerardo ter sido o seu maior apoiador para este retorno ao reality após dez anos da sua primeira aparição. Para a família e para a própria jogadora, chegar ao último dia do programa — que acontece na próxima terça-feira — é a maior homenagem que ela pode prestar ao pai, que celebrou cada passo dela na edição de 2026.

Nas redes sociais, as torcidas de todos os participantes se uniram em uma corrente de solidariedade. A hashtag #ForçaAnaPaula dominou os assuntos mais comentados, com fãs respeitando o recolhimento da mineira, que agora enfrenta o desafio de viver o luto sob o olhar de milhões de brasileiros enquanto busca o prêmio que o pai tanto desejou para ela.

Veja o vídeo: