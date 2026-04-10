Acidente entre caminhões deixa veículo tombado e outro em área de mata na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, realizou o isolamento da área

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na tarde desta sexta-feira (10), no km 72 da BR-364, nas proximidades da localidade conhecida como Evandro, no trecho que liga os municípios de Bujari e Sena Madureira, no interior do Acre. Na ocorrência, o motorista Wender Silva Lima, de 24 anos, ficou ferido.

De acordo com informações repassadas por um motorista que passava pelo local, a colisão não foi frontal. Um caminhão boiadeiro atingiu a lateral de um caminhão baú, que transportava alimentos, incluindo farinha. Com o impacto, a estrutura de carga do caminhão baú foi completamente arrancada.

Após a colisão, os dois veículos saíram da pista e sofreram danos significativos. O caminhão baú teve a parte traseira destruída e acabou tombando às margens da rodovia. Já o caminhão boiadeiro percorreu alguns metros fora da pista até parar em meio à vegetação.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros ao motorista ferido e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, o estado de saúde da vítima é estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, realizou o isolamento da área e deu início aos procedimentos de perícia para apurar as circunstâncias do acidente.