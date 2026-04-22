Acre enfrenta tempo abafado com risco de chuvas intensas nesta quarta

O tempo no Acre segue instável nesta quarta-feira (22). Segundo as informações do meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, o cenário de calor predominante, intercalado com sol e nebulosidade, favorece a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras que podem ganhar força e se tornar intensas em diversas áreas do estado.
A instabilidade não é exclusiva do território acreano: o tempo instável também marca presença no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e nas regiões vizinhas da Bolívia e do Peru. No centro-oeste brasileiro, especificamente em Goiás e no Distrito Federal, o predomínio é de sol e calor, com possibilidade de chuvas rápidas.
Detalhes por região
-
Leste e Sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): A previsão é de tempo instável, com chuvas a qualquer hora que podem ser intensas. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 100%, com ventos fracos de direção sudeste.
-
Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá): O cenário se repete, com alta probabilidade de chuvas fortes e temporais isolados. A umidade mínima na tarde deve girar entre 65% e 75%.
|Região
|Mínimas (ºC)
|Máximas (ºC)
|Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre
|20 – 22
|27 – 29
|Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil
|20 – 22
|26 – 28
|Plácido de Castro, Acrelândia
|20 – 22
|26 – 28
|Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus
|21 – 23
|27 – 29
|Tarauacá, Feijó
|22 – 24
|28 – 30
|Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves
|22 – 24
|29 – 31
|Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão
|22 – 24
|29 – 31
Os ventos sopram de forma calma e fraca, predominando a direção sudeste, com variações de leste e sul em todo o estado. Não há perigo elevado de ventos fortes, mas a atenção deve ser redobrada para os volumes de chuva concentrados que podem ocorrer de forma isolada ao longo do dia.