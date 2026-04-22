Acre enfrenta tempo abafado com risco de chuvas intensas nesta quarta

Leste, sul, centro e oeste do Acre seguem sob alerta para chuvas intensas, com temperaturas que variam entre 20ºC e 31ºC

O tempo no Acre segue instável nesta quarta-feira (22). Segundo as informações do meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, o cenário de calor predominante, intercalado com sol e nebulosidade, favorece a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras que podem ganhar força e se tornar intensas em diversas áreas do estado.

A instabilidade não é exclusiva do território acreano: o tempo instável também marca presença no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e nas regiões vizinhas da Bolívia e do Peru. No centro-oeste brasileiro, especificamente em Goiás e no Distrito Federal, o predomínio é de sol e calor, com possibilidade de chuvas rápidas.

Detalhes por região

Leste e Sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): A previsão é de tempo instável, com chuvas a qualquer hora que podem ser intensas. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 100%, com ventos fracos de direção sudeste.

Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá): O cenário se repete, com alta probabilidade de chuvas fortes e temporais isolados. A umidade mínima na tarde deve girar entre 65% e 75%.

Região Mínimas (ºC) Máximas (ºC) Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre 20 – 22 27 – 29 Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil 20 – 22 26 – 28 Plácido de Castro, Acrelândia 20 – 22 26 – 28 Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus 21 – 23 27 – 29 Tarauacá, Feijó 22 – 24 28 – 30 Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves 22 – 24 29 – 31 Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão 22 – 24 29 – 31

Os ventos sopram de forma calma e fraca, predominando a direção sudeste, com variações de leste e sul em todo o estado. Não há perigo elevado de ventos fortes, mas a atenção deve ser redobrada para os volumes de chuva concentrados que podem ocorrer de forma isolada ao longo do dia.