Paralisação de motoristas trava transporte público na capital

Mobilização acontece logo após a suspensão da licitação do transporte público na capital por irregularidades no edital

A população de Rio Branco que depende do transporte coletivo enfrenta graves dificuldades de locomoção desde as primeiras horas desta quarta-feira. Uma paralisação geral das linhas de ônibus travou o sistema de transporte na capital acreana. Diante do impasse, o prefeito Alysson Bestene iniciou uma rodada de negociações com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas (Sinttpac) ainda na madrugada, por volta das 3h, na tentativa de buscar uma solução imediata.

A mobilização, organizada de forma independente pelos próprios trabalhadores, foi articulada pelas redes sociais com os dizeres “Acorda Rio Branco”. A categoria afirma que a medida é um grito de socorro diante de uma série de descumprimentos trabalhistas por parte das empresas concessionárias que operam no município.

Denúncias de irregularidades trabalhistas

Os motoristas alegam que o movimento busca pressionar tanto as empresas quanto a prefeitura por medidas urgentes. Entre as reclamações mais graves estão:

Atrasos salariais: Dificuldade constante para receber os vencimentos dentro do prazo legal;

Encargos sociais: Denúncia de falta de depósitos referentes ao FGTS e ao INSS;

Consignados: Trabalhadores afirmam que os valores dos empréstimos são descontados em folha, mas o repasse não é feito aos bancos, gerando cobranças indevidas aos funcionários.

Suspensão da licitação

O clima de instabilidade no setor se agravou após a Prefeitura de Rio Branco suspender, recentemente, a concorrência pública nº 005/2026. O edital tratava da nova concessão do transporte coletivo, mas foi barrado após pedidos de esclarecimento e impugnações que levantaram dúvidas sobre a legalidade e a estrutura do processo licitatório.

Até o momento, o diálogo entre o prefeito e os representantes sindicais continua. Enquanto o acordo não é selado, as paradas de ônibus em toda a cidade seguem lotadas e a população busca alternativas como transporte por aplicativo e caronas para chegar ao trabalho e compromissos.

Veja o vídeo: