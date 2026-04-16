Acre prevê R$ 131 milhões em obras e mais de 1,5 mil empregos

Investimentos em infraestrutura incluem obras na capital e no interior, com foco em mobilidade, saúde e abastecimento

O governo do Acre prevê investir cerca de R$ 131 milhões em obras de infraestrutura ao longo de 2026, com impacto direto na geração de emprego e renda no estado. A estimativa é de que os investimentos possam criar aproximadamente 1.510 postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

As informações constam no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (16) e fazem parte do planejamento estratégico da atual gestão, que prioriza obras estruturantes e melhorias nos serviços públicos.

Os recursos serão aplicados em diversas frentes, incluindo mobilidade urbana, saneamento, saúde e urbanização em municípios do Acre. Entre as principais intervenções previstas estão a continuidade de obras como o Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco, e a construção da nova Maternidade Marieta Messias Cameli.

Além disso, o plano inclui a requalificação de vias urbanas, a retomada de obras na Orla do Quinze, na capital, e a ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, como no município de Capixaba.

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Na área da saúde, estão previstas reformas em unidades hospitalares, como o Hospital Geral de Feijó e o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, além de melhorias em unidades mistas de saúde no interior do estado.

Os investimentos também contemplam obras na área de segurança pública e infraestrutura administrativa, como a reinauguração de uma delegacia em Rio Branco e a construção de prédios institucionais.

A estimativa de geração de empregos considera metodologia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que projeta, em média, a criação de 10,2 empregos para cada R$ 1 milhão investido em obras públicas.

Segundo o governo, a proposta é acelerar a execução de projetos e ampliar o alcance das ações em todos os municípios, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento da economia local.