Liberação dos recursos começou nesta quarta-feira (15) para quem nasceu em março e abril; veja como receber

O Ministério do Trabalho e Emprego iniciou, nesta quarta-feira (15), uma nova fase de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep, referente ao ano-base 2024. No Acre, a estimativa é de que a economia local receba um reforço de R$ 13,9 milhões nesta etapa, voltada especificamente para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.

O montante faz parte de um pacote nacional de R$ 5,4 bilhões liberados pelo Governo Federal. Embora o estado represente uma fatia menor do total nacional em termos demográficos, o recurso possui impacto direto em municípios acreanos onde o benefício atua como um complemento essencial de renda para trabalhadores de baixa remuneração.

Valores e Critérios

O valor a ser recebido por cada beneficiário é proporcional ao tempo de serviço registrado em 2024. As quantias variam entre R$ 136 e R$ 1.621. O pagamento é dividido da seguinte forma:

Iniciativa Privada (PIS): Pagos pela Caixa Econômica Federal;

Servidores Públicos (PASEP): Pagos pelo Banco do Brasil.

Cronograma e Prazo Final

O calendário de pagamentos, que teve início em fevereiro deste ano, segue um fluxo mensal baseado no mês de nascimento do trabalhador. Independentemente da data em que o recurso for liberado, os beneficiários do Acre e de todo o país têm até o dia 30 de dezembro de 2026 para realizar o saque dos valores.

Para os trabalhadores locais, a orientação é consultar os aplicativos “Caixa Tem”, “Caixa Trabalhador” ou a Carteira de Trabalho Digital para verificar a disponibilidade do saldo e o canal de recebimento.