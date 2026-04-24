Pela primeira vez, Brasil registra maioria de desaprovação (52,3%) na segurança, enquanto o Acre segue na contramão

Enquanto o cenário da segurança pública enfrenta uma crise de confiança em grande parte do Brasil, o Acre apresenta números que indicam um caminho de consolidação e estabilidade. Segundo o levantamento do Instituto Veritá, divulgado nesta quarta-feira (22), 50% da população acreana aprova a atuação das forças de segurança estaduais. O índice coloca o estado em uma posição de destaque no ranking nacional, superando a média de aprovação do Brasil, que é de 47,7%.

O levantamento revela um contraste significativo: pela primeira vez na série histórica, o Brasil registrou uma maioria de desaprovação na área, com 52,3% dos brasileiros avaliando negativamente a segurança, contra 47,7% de aprovação. O Acre, ao manter o equilíbrio nos 50%, posiciona-se na metade superior do ranking nacional.

Comparativo com grandes estados

Os dados do Instituto Veritá mostram que a percepção de segurança no Acre é superior à de estados com orçamentos e efetivos maiores. De acordo com a pesquisa, o Acre está à frente de:

São Paulo

Rio de Janeiro

Bahia

Para os especialistas, o fato de o estado estar acima da média nacional sinaliza que as estratégias locais têm surtido efeito direto na rotina dos cidadãos. A sensação de mudança é corroborada por quem vive o dia a dia das ruas, como a atendente Sula da Silva, que relatou perceber uma presença policial mais ostensiva e uma redução nos episódios de assaltos em comparação a anos anteriores.

Investimentos e Estrutura

A Secretaria de Segurança Pública do Acre atribui o resultado à continuidade de investimentos em três pilares fundamentais: estrutura física, tecnologia e valorização dos profissionais. O fortalecimento das instituições tem permitido que o estado avance na eficiência das operações e na proximidade com a população.

Com o cenário atual, o Acre consolida uma tendência de crescimento na confiança pública, desafiando a estatística nacional de desaprovação e focando na redução dos índices de criminalidade tanto nos números oficiais quanto na percepção cotidiana dos moradores.