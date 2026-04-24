Seleção abrange desde Medicina e Engenharia Civil até Artes, Direito e licenciaturas, somando 102 vagas em cadastro reserva

A Universidade Federal do Acre (Ufac) oficializou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para o provimento de 102 vagas em cadastro reserva para o cargo de professor substituto. De acordo com o edital n.º 22/2026, as oportunidades são para contratação por tempo determinado, visando atender às demandas de diversos cursos da instituição.

Os profissionais selecionados terão remunerações variáveis, calculadas com base na jornada de trabalho (20 ou 40 horas semanais) e na titulação comprovada (Especialização, Mestrado ou Doutorado). Os vencimentos podem oscilar entre R$ 3.794,59 e R$ 9.532,33.

Áreas de atuação

O certame é abrangente e contempla dezenas de áreas do conhecimento. Estão previstas três vagas para ampla concorrência em cada um dos segmentos listados, entre eles:

Saúde: Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, Farmacologia e Histologia.

Exatas e Tecnologia: Ciência da Computação, Engenharia Civil (Geotecnia e Sistemas Construtivos), Estatística, Matemática, Física e Química.

Humanas e Artes: Direito, Ciências Contábeis, Administração, Artes Cênicas (Cenografia, Voz e Dramaturgia), Música e Teoria Literária.

Línguas: Libras, Inglês e Espanhol.

Educação e Biológicas: Didática, Botânica, Ecologia e Zoologia.

Inscrições e Taxas

O prazo para os interessados garantirem a participação começa ao meio-dia desta sexta-feira, 24 de abril, e segue até as 23h59 do dia 3 de maio de 2026. Todo o processo deve ser realizado por meio do site oficial de seleções da Ufac. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 80,00.

Leitura do Edital

A universidade reforça que, embora o extrato da seleção tenha sido publicado no Diário Oficial da União, é fundamental que o candidato realize a leitura completa do edital no portal da instituição. O documento detalha as fases da seleção, os critérios de pontuação de títulos e a duração dos contratos, que podem ser prorrogados conforme a necessidade acadêmica.