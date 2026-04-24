24/04/2026
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Ufac abre seleção para professor substituto com 102 vagas em 2026

Seleção abrange desde Medicina e Engenharia Civil até Artes, Direito e licenciaturas, somando 102 vagas em cadastro reserva

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/04/2026 às 06:20 Atualizado: há 5 horas
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Ufac abre seleção para professor substituto com 102 vagas em 2026
Ufac abre seleção para reforçar quadro docente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul através do edital 22/2026/Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) oficializou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para o provimento de 102 vagas em cadastro reserva para o cargo de professor substituto. De acordo com o edital n.º 22/2026, as oportunidades são para contratação por tempo determinado, visando atender às demandas de diversos cursos da instituição.

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Os profissionais selecionados terão remunerações variáveis, calculadas com base na jornada de trabalho (20 ou 40 horas semanais) e na titulação comprovada (Especialização, Mestrado ou Doutorado). Os vencimentos podem oscilar entre R$ 3.794,59 e R$ 9.532,33.

Áreas de atuação

O certame é abrangente e contempla dezenas de áreas do conhecimento. Estão previstas três vagas para ampla concorrência em cada um dos segmentos listados, entre eles:

  • Saúde: Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, Farmacologia e Histologia.

  • Exatas e Tecnologia: Ciência da Computação, Engenharia Civil (Geotecnia e Sistemas Construtivos), Estatística, Matemática, Física e Química.

  • Humanas e Artes: Direito, Ciências Contábeis, Administração, Artes Cênicas (Cenografia, Voz e Dramaturgia), Música e Teoria Literária.

  • Línguas: Libras, Inglês e Espanhol.

  • Educação e Biológicas: Didática, Botânica, Ecologia e Zoologia.

Inscrições e Taxas

O prazo para os interessados garantirem a participação começa ao meio-dia desta sexta-feira, 24 de abril, e segue até as 23h59 do dia 3 de maio de 2026. Todo o processo deve ser realizado por meio do site oficial de seleções da Ufac. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 80,00.

Leitura do Edital

A universidade reforça que, embora o extrato da seleção tenha sido publicado no Diário Oficial da União, é fundamental que o candidato realize a leitura completa do edital no portal da instituição. O documento detalha as fases da seleção, os critérios de pontuação de títulos e a duração dos contratos, que podem ser prorrogados conforme a necessidade acadêmica.

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