Acre terá tempo abafado e chuvas pontuais nesta quinta

Apesar do calor, o tempo segue instável com umidade relativa do ar chegando a 100% ao amanhecer

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De acordo com a previsão do meteorologista Davi Friale, o tempo quente e abafado deve predominar no Acre nesta quinta-feira (9). O cenário climático indica um dia marcado por sol entre nuvens, mas com a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras que, em determinadas regiões, podem ser intensas.

Essa condição de instabilidade não se restringe apenas ao território acreano, estendendo-se também aos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, além do Distrito Federal e regiões vizinhas da Bolívia e do Peru.

Leste e Sul do Estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue instável e abafado. A umidade relativa do ar varia entre 65% à tarde e até 100% ao amanhecer. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 22°C e 24°C, com máximas atingindo os 31°C. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média.

Centro e Oeste do Estado

Para quem está nas regiões de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, o calor será ainda mais sentido, com máximas que podem chegar aos 32°C. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas que podem ser fortes. A umidade mínima nessas áreas fica na casa dos 60% durante o período da tarde.

Confira as temperaturas por região:

Rio Branco e entorno: Mínimas de 22°C a 24°C; Máximas de 29°C a 31°C.

Tarauacá e Feijó: Mínimas de 23°C a 25°C; Máximas de 30°C a 32°C.

Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima: Mínimas de 23°C a 25°C; Máximas de 30°C a 32°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas de 22°C a 24°C; Máximas de 28°C a 30°C.

O risco de ventos fortes ou temporais com perigo imediato é considerado muito baixo para todo o estado, com ventos soprando de forma fraca e calma predominando das direções sudeste, sul e leste.

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