09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Acre terá tempo abafado e chuvas pontuais nesta quinta

Apesar do calor, o tempo segue instável com umidade relativa do ar chegando a 100% ao amanhecer

Por Redação ContilNet 09/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acre terá tempo abafado e chuvas pontuais nesta quinta
Praça da Revolução
⏱️ 2 mins leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

De acordo com a previsão do meteorologista Davi Friale, o tempo quente e abafado deve predominar no Acre nesta quinta-feira (9). O cenário climático indica um dia marcado por sol entre nuvens, mas com a ocorrência de chuvas pontuais e passageiras que, em determinadas regiões, podem ser intensas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Essa condição de instabilidade não se restringe apenas ao território acreano, estendendo-se também aos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, além do Distrito Federal e regiões vizinhas da Bolívia e do Peru.

Leste e Sul do Estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue instável e abafado. A umidade relativa do ar varia entre 65% à tarde e até 100% ao amanhecer. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 22°C e 24°C, com máximas atingindo os 31°C. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média.

Centro e Oeste do Estado

Para quem está nas regiões de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, o calor será ainda mais sentido, com máximas que podem chegar aos 32°C. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas que podem ser fortes. A umidade mínima nessas áreas fica na casa dos 60% durante o período da tarde.

Confira as temperaturas por região:

  • Rio Branco e entorno: Mínimas de 22°C a 24°C; Máximas de 29°C a 31°C.

  • Tarauacá e Feijó: Mínimas de 23°C a 25°C; Máximas de 30°C a 32°C.

  • Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima: Mínimas de 23°C a 25°C; Máximas de 30°C a 32°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas de 22°C a 24°C; Máximas de 28°C a 30°C.

O risco de ventos fortes ou temporais com perigo imediato é considerado muito baixo para todo o estado, com ventos soprando de forma fraca e calma predominando das direções sudeste, sul e leste.

LEIA TAMBÉM: 

Torneio de vôlei de areia tem data antecipada em Rio Branco

Homem é preso por tráfico de drogas durante ação policial em Rio Branco

Páscoa: entenda o significado da data celebrada neste domingo

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.