06/04/2026
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Alerta duplo: Inmet emite avisos de chuvas e ventos fortes para o Acre

Parte dos municípios está sob “perigo”, com previsão de chuva volumosa e rajadas de até 100 km/h até terça-feira

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Domingo será de calor e chuvas isoladas em todo o Acre
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

Moradores de diversas cidades do Acre devem se preparar para um período de instabilidade climática que pode trazer transtornos já a partir desta segunda-feira (6). O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica risco de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de alagamentos em todo o estado.

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Nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, o aviso é de perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h.

Já em municípios como Bujari e Manoel Urbano, o alerta é de perigo potencial, com menor intensidade, mas ainda com possibilidade de chuvas moderadas e ventos de até 60 km/h.

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De acordo com o aviso, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e incidência de descargas elétricas, especialmente nas áreas sob alerta mais severo.

A orientação é redobrar os cuidados durante rajadas de vento, evitando se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a estruturas como torres e placas. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos durante tempestades mais intensas.

Os alertas seguem válidos até a noite de terça-feira (7), e a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.

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