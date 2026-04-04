Alysson promete seguir princípios cristãos e legado de Bocalom

📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet

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Ao assumir o comando da prefeitura de Rio Branco, neste sábado (4), o prefeito Alysson Bestene destacou que sua gestão será pautada pela continuidade do trabalho iniciado pelo ex-prefeito e pré-candidato ao Governo, Tião Bocalom, priorizando “a ética e o cuidado com as populações mais vulneráveis”.

O prefeito em exercício enfatizou que os valores cristãos e a honestidade são os pilares que guiarão suas decisões frente ao Executivo municipal, especialmente no atendimento às comunidades mais isoladas.

“Sabedoria, discernimento nos princípios cristãos que nos leva a atender bem ao próximo e, principalmente, mantendo todo esse discernimento olhando para aqueles que mais precisam. Esse é os nossos princípios, princípios da gestão com seriedade, com honestidade.”

Bestene reconheceu a magnitude dos desafios que terá pela frente na capital, mas ressaltou a importância de manter uma equipe qualificada e o apoio constante de seu antecessor. Segundo ele, a sintonia com Bocalom permanece intacta, mesmo com o ex-prefeito agora focado em novos projetos políticos no âmbito estadual.

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“A gente sabe do tamanho do desafio e para isso a gente precisa, sim, ter sempre ao lado pessoas boas. Eu tenho certeza que o prefeito Bocalom vai seguir por um desafio ainda maior, mas eu sei que vou poder contar com ele todas as horas e em todos os momentos.”

O prefeito concluiu reforçando que o canal de diálogo com Bocalom continuará aberto. Para Bestene, a parceria é fundamental para “cumprir o propósito compartilhado de servir à população e implementar melhorias que alcancem todos os cidadãos de Rio Branco”.

“Tenho certeza que ele vai deixar o telefone ligado 24 horas se eu precisar, né? Para que a gente possa, sim, atender porque assim como ele, que tem os mesmos propósitos, os mesmos princípios de servir bem ao próximo, ele vai continuar de distante ou pertinho me ajudando para a gente ajudar o nosso povo de Rio Branco”, concluiu.

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