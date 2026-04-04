Bocalom chora após receber oração de padre e deixar o comando da Prefeitura

📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet

⏱️ 1 minuto de leitura 🔍 Fato Checado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, viveu um momento de forte emoção neste sábado (4), durante a solenidade de transmissão de cargo ao vice-prefeito Alysson Bestene, realizada na sede da prefeitura.

Um dos pontos altos do evento foi a presença do padre Manoel de Jesus, da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, que realizou uma oração especial voltada ao gestor e ao futuro político do estado.

LEIA TAMBÉM: “Só estou deixando a Prefeitura porque confio no Alysson”, diz Bocalom ao deixar o cargo

“Que Deus te guarde na sua paz e sabedoria”, disse o padre ao estender as mãos sobre a cabeça de Bocalom.

Ao ser abençoado, o pré-candidato ao Governo não conteve as lágrimas e chorou.

O ato foi seguido por uma salva de palmas calorosa de secretários de estado e outras autoridades presentes.

VÍDEO: