Ana Paula diz que ouviu voz da mãe antes da morte do pai

Ana Paula relatou ter ouvido a mãe antes de saber da morte

A noite de domingo (19/04) no BBB 26 foi marcada por uma carga emocional sem precedentes. Pouco antes do programa ao vivo, Ana Paula Renault foi chamada ao confessionário para receber a notícia da morte de seu pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.

No entanto, o que mais impressionou o público foi o desabafo da sister com o participante Juliano logo após o comunicado.

A Presença de Maria da Conceição

Abalada, Ana Paula revelou ter tido uma experiência sensorial inexplicável ao longo do dia, envolvendo sua mãe, Maria da Conceição Machado Renault, que faleceu em um trágico acidente de carro em outubro de 1998.

O Relato: “Escutei minha mãe falando comigo hoje, Juliano. Ela falou que estava comigo, só isso. Faz mais de 30 anos que não vejo nada dela, e hoje ela falou comigo”, desabafou a jornalista entre lágrimas.

O Pressentimento: Para muitos fãs, o relato foi interpretado como um aviso espiritual ou um conforto enviado antes do impacto da perda do pai.

Com informações do Metrópoles.

“Sozinha no Mundo”

A dor de Ana Paula foi potencializada pelo fato de Gerardo ser seu último elo direto com o núcleo familiar primário. A mãe da sister morreu quando ela tinha apenas 16 anos, em um acidente a caminho do sítio da família em Moeda (MG).

“Agora eu sou sozinha no mundo, cara! Não tenho mãe, a única pessoa que eu tinha era ele”, lamentou a sister, em um pranto que comoveu as redes sociais.

Repercussão na Casa e na Web

A revelação de Ana Paula sobre a voz da mãe gerou uma onda de solidariedade: