Último ato! Gladson publica nova rodada de nomeações e exonerações

O cenário político e administrativo do Acre segue em ritmo acelerado nesta quinta-feira, 2. Em uma movimentação, o Governo do Estado utilizou uma segunda edição extra do Diário Oficial (DOE), publicada no período da tarde, para oficializar uma nova série de exonerações em cargos de confiança.
A medida dá continuidade ao processo de limpeza e reestruturação da máquina pública, que já havia registrado movimentações anteriores. Os decretos atingem diversas pastas da administração direta e indireta, fazendo parte do rito de transição e ajustes necessários para o novo ciclo da gestão estadual.
Movimentação nos Bastidores
A maioria das exonerações publicadas nesta tarde refere-se a cargos de livre nomeação e ocupantes de funções estratégicas que deixam o governo neste momento de trocas no comando do Palácio Rio Branco.
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Até o momento, os nomes publicados na segunda edição extra do Diário Oficial confirmam que a reestruturação atinge diferentes níveis da hierarquia governamental. A expectativa é que novas nomeações sejam publicadas nas edições subsequentes, à medida que a nova estrutura administrativa for sendo consolidada pela gestão que assume o Executivo.
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