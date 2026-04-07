Ao todo, três vítimas, com idades entre 33 e 56 anos, foram identificadas

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A Polícia Militar do Acre, por meio do 6º Batalhão, prendeu um homem de 30 anos suspeito de cometer estelionato durante o feriado prolongado, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

De acordo com o comandante da PM na região, Abraão Silva, o suspeito realizou diversas corridas, incluindo viagens por aplicativo e com taxista, além de se hospedar em uma pousada, sem efetuar os pagamentos.

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A ocorrência teve início na sexta-feira (3), quando um motorista de aplicativo acionou a polícia após não receber pela corrida. Durante as diligências, foi constatado que o homem também havia utilizado serviços de um taxista, realizando várias viagens pela cidade, inclusive para localidades mais afastadas, como o Igarapé Preto, acumulando prejuízo estimado em cerca de R$ 700.

Prisão em flagrante

Além disso, o suspeito teria se hospedado em uma pousada, alegando ter realizado o pagamento das diárias, o que não foi confirmado. No local, ele chegou a se trancar no quarto. Com autorização da administração, os policiais entraram no ambiente e efetuaram a prisão em flagrante.

Segundo a PM, o homem utilizava a mesma estratégia com as vítimas, afirmando possuir dinheiro em espécie e que estaria na cidade para abrir um restaurante, com o objetivo de ganhar confiança e obter vantagem econômica.

Ao todo, três vítimas, com idades entre 33 e 56 anos, foram identificadas. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.