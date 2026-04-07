A ocorrência foi registrada no ramal do lixão, local já conhecido pelas forças de segurança

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Em mais uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes no interior do Acre, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos durante patrulhamento de rotina realizado na última segunda-feira (06), no município de Santa Rosa do Purus.

A ocorrência foi registrada no ramal do lixão, local já conhecido pelas forças de segurança por recorrentes denúncias relacionadas à comercialização de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com a dupla uma quantidade considerada expressiva de entorpecentes.

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Entre o material apreendido estavam porções de maconha, cocaína e pasta base, além de uma balança de precisão, item frequentemente associado à atividade de fracionamento e venda de drogas. A presença do equipamento reforça a suspeita de que os indivíduos atuavam diretamente no comércio ilegal na região.

Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Operações no Acre

A Polícia Militar destaca que operações como essa fazem parte de um esforço contínuo para desarticular pontos de tráfico em áreas mais afastadas e de difícil acesso, como é o caso de ramais e comunidades isoladas. A atuação busca não apenas retirar drogas de circulação, mas também enfraquecer a atuação de grupos criminosos que impactam diretamente a segurança local.

Os suspeitos devem responder pelo crime de tráfico de drogas, e o caso seguirá sob investigação para identificar possíveis ligações com outros envolvidos na atividade ilícita no município.