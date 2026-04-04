05/04/2026
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Após deixar comando da SEE, Aberson é renomeado para cargo comissionado

Ex-secretário de Educação passa a integrar equipe da pasta como assessor

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Secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho
📸 Foto Destaque: ContilNet
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Menos de três dia após deixar o comando da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Aberson Carvalho de Sousa foi reconduzido à estrutura do governo do Acre. Conforme edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3), o ex-secretário foi nomeado para um cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento (CAS-8) na própria pasta.

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A movimentação ocorre logo após sua exoneração, publicada em edição extra do Diário Oficial na quinta-feira (2), quando deixou o cargo a pedido. À frente da secretaria desde fevereiro de 2023, Aberson permaneceu por pouco mais de três anos no comando da área, considerada uma das mais estratégicas da gestão estadual.

Além da nova função, o ex-gestor também foi agraciado com a insígnia no Grau de Oficial da Ordem da Estrela do Acre, uma das principais honrarias concedidas pelo governo estadual. A condecoração foi oficializada por meio de decreto publicado com data de 1º de abril.

As medidas – tanto a nomeação quanto a concessão da honraria – foram assinadas pelo então governador Gladson Camelí e pela governadora Mailza Assis Cameli.

A exoneração de Aberson abriu espaço para a nomeação do professor Reginaldo Luis Pereira Prates, que assumiu imediatamente o comando da Secretaria de Educação e Cultura.

 

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