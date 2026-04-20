Após encontro, Mailza promete rodar o estado com Gladson: “logo logo”

A governadora do Acre, Mailza Assis, publicou nesta segunda-feira (20) um registro de encontro com o ex-governador Gladson Cameli e o pai dele, Eládio Cameli, em Manaus, no Amazonas. Na mensagem, Mailza afirmou que os dois conversaram sobre o futuro do estado e indicou que Gladson deve retornar em breve ao Acre para uma agenda conjunta pelo interior.
Segundo a governadora, a visita ocorreu durante o feriado, quando aproveitou compromissos familiares para reencontrar o aliado político.
“Neste feriado, aproveitei para fazer uma visita ao amigo e eterno governador Gladson Cameli, que está na companhia do seu pai, Eládio. Na oportunidade de visitar familiares, aproveitei para conversarmos sobre sonhos e esperança de um Acre cada dia melhor. Fazendo e construindo a boa política para nosso povo”, escreveu.
Na mesma publicação, a governadora Mailza também sinalizou que pretende percorrer o estado, ‘ Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo’, ao lado de Gladson nas próximas semanas.
“Ah.. logo, logo o Gladson estará no Acre junto comigo para caminharmos de Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo falando das conquistas e os próximos desafios do nosso Estado”, acrescentou.
Mudança no comando
Mailza assumiu o governo acreano nas últimas semanas após a saída de Gladson Cameli do cargo. O ex-governador deixou a chefia do Executivo estadual para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano.
A publicação reforça a manutenção da aliança política entre os dois e indica que Gladson deve participar ativamente das articulações e agendas no estado durante o período pré-eleitoral.
Segundo encontro
Esse foi o segundo encontro entre os dois nos últimos dias. O ex-governador Gladson Cameli recebeu, em sua residência em Manaus (AM), a visita da atual governadora Mailza Assis. O encontro, registrado e compartilhado nas redes sociais de Cameli, serviu para reforçar os laços de amizade e alinhar estratégias para os próximos anos.
Segundo a postagem do ex-governador, a pauta da reunião foi extensa, com foco direto na continuidade do projeto político que ambos representam. Cameli classificou o diálogo como uma “longa conversa sobre o nosso futuro político”, indicando que o grupo segue unido e em planejamento para os próximos desafios eleitorais.
A visita de Mailza a Gladson em solo amazonense ocorre em um momento estratégico de articulações. Gladson aproveitou a oportunidade para elogiar publicamente a condução do governo pela sua sucessora e ex-vice.
“Minha amiga e governadora Mailza esteve aqui na minha residência em Manaus. Enfatizo que o Acre está em boas mãos e continuaremos trabalhando com compromisso, parceria e responsabilidade ao lado de quem acredita no nosso estado”, afirmou Cameli.
Compromisso Renovado
O tom da mensagem buscou transmitir estabilidade ao eleitorado e à base aliada, enfatizando que a transição de liderança mantém o foco no desenvolvimento do Acre. A declaração de que o estado “está em boas mãos” sinaliza um endosso direto de Gladson à liderança de Mailza frente ao Palácio Rio Branco.
A publicação rapidamente gerou repercussão entre apoiadores e figuras políticas do estado, que veem no encontro um movimento de consolidação da união do grupo governista para os embates políticos previstos para 2026.
Mailza Assis assumiu o Governo do Acre após a saída de Gladson Cameli, que deixou o cargo para cumprir a legislação eleitoral. Pela regra, governadores que pretendem disputar outro cargo nas eleições deste ano precisam se desincompatibilizar dentro do prazo legal. Gladson renunciou para concorrer ao Senado, e Mailza, então vice-governadora, assumiu definitivamente o comando do Estado.