Após Neném anunciar apoio a Alysson, Fábio avalia permanência na base

O parlamentar ressaltou que seguirá a orientação partidária e que qualquer decisão será tomada de forma coletiva

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O líder do MDB na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Fábio Araújo, afirmou nesta quarta-feira (8), em entrevista ao ContilNet, que ainda não há definição sobre a possível entrada do partido na base do prefeito Alysson Bestene.

A declaração ocorre após o vereador Neném Almeida, também do MDB, anunciar que passará a integrar a base de apoio ao prefeito. Até então, os parlamentares da sigla na Casa atuavam na oposição à gestão municipal, ainda durante a administração de Tião Bocalom.

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Fábio destacou que, até o momento, apenas Neném se posicionou individualmente sobre o assunto. “Primeiro que só foi um colega que anunciou, né? Inclusive está registrado, foi o Neném Almeida. O outro colega não é mais do nosso partido. Ele deixou o MDB e hoje está no Republicanos”, afirmou, ao se referir ao vereador Eber Machado, que se desfiliou da legenda na última semana.

Decisão coletiva

O parlamentar ressaltou que seguirá a orientação partidária e que qualquer decisão será tomada de forma coletiva. “Eu sigo uma decisão do nosso partido. Então ainda não temos nada definido com relação ao Legislativo Municipal e sim ao estadual. Hoje o MDB faz uma conjuntura com o PP para as eleições estaduais e, no municipal, ainda vamos reunir a executiva, discutir o assunto e tomar essa decisão em conjunto”, explicou.

Até o momento, o MDB não oficializou posição sobre integrar ou não a base do prefeito na Câmara.