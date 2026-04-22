O mototaxista foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira

Um mototaxista de Sena Madureira, no interior do Acre, foi preso na tarde desta terça-feira (21) após ganhar grande repercussão nas redes sociais por gravar um vídeo em resposta a uma influencer que falou sobre homens acreanos em vídeo. O homem, que não teve a identidade revelada, publicou um vídeo que rapidamente viralizou no município e em outras cidades do estado.

Apesar da coincidência entre a viralização do vídeo e a prisão, até o momento não há confirmação de que a detenção tenha relação direta com o conteúdo publicado nas redes sociais. As autoridades não divulgaram detalhes sobre os motivos da prisão.

O mototaxista foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

O episódio reacende discussões sobre os limites da liberdade de expressão nas redes sociais e as possíveis consequências de conteúdos que ganham grande visibilidade. Em Sena Madureira, o caso segue sendo amplamente comentado, enquanto a população aguarda esclarecimentos oficiais sobre a prisão.

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Polêmica! Influencer diz que não sai com acreanos: ‘Aqui só tem liso’

A influenciadora digital acreana Ligia Messias, que soma quase 70 mil seguidores nas redes sociais, virou alvo de críticas após publicar um vídeo com declarações polêmicas contra homens do Acre. Nas imagens, divulgadas por ela mesma, Ligia afirma que não se relaciona com acreanos e dispara ofensas à população local.

“Eu só flerto com homens de fora do Acre. Então, se você é acreano, pé rachado, por favor, bate longe de mim”, disse.

Em outro trecho, a influenciadora segue com ataques e afirma que prefere se envolver com pessoas de outros estados e até estrangeiros.

“Quando você viaja muito e vê que o Acre é uma bosta, você vê que você é uma bosta. E eu vejo que aqui é uma bosta. Se eu não quiser me envolver com ninguém daqui, é uma escolha minha”, declarou.

Ligia também relacionou sua preferência à condição financeira dos homens acreanos, afirmando que no estado “só tem liso”.

“Os caras de fora me mandam pix de mil, dois mil, três mil. Aqui no Acre os caras são lisos, tudo perrachado. Eu prefiro viajar e gastar dinheiro, dólar, até com gringo fora daqui. Porque aqui só tem liso”, completou.