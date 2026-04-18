18/04/2026
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“Céu de brigadeiro”: Ativista política detalha encontro com Mailza e nega racha na base

Governadora minimizou rumores de insatisfação entre aliados, classificando movimentações como especulação e "fogo amigo"

Por Valdete Souza, ContilNet 18/04/2026
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“Céu de brigadeiro”: Ativista política detalha encontro com Mailza e nega racha na base
Encontro reservado serviu para dissipar boatos de descontentamento na base governista/ Foto: Cedida

Reunião realizada na noite de ontem, 17, na residência da governadora Mailza Assis, antes de sua saída para um jantar com prefeitos.

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A governadora me recebeu, para uma breve conversa reservada, eu ativista política intitulada. Na ocasião, apresentei uma pauta de reivindicações de pessoas e setores populares, que foi prontamente acolhida por Mailza.

Durante o nosso encontro, a governadora também tratou de afastar rumores de insatisfação política dentro de seu arco de alianças. Segundo ela, há mais especulação do que fatos, e o grupo permanece coeso e fortalecido.

Eu ao deixar a reunião, afirmei a interlocutores: “Tudo como dantes no quartel de Abrantes. A governadora segue voando em céu de brigadeiro.”
E, reitero em afirmar que é fogo amigo, de um grupo que não aceita um estado rico como Acre, seja administrado por uma mulher!

“É ELA.”

Valdete Souza, advogada, jornalista e ativista político.

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