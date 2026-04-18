Reunião realizada na noite de ontem, 17, na residência da governadora Mailza Assis, antes de sua saída para um jantar com prefeitos.

A governadora me recebeu, para uma breve conversa reservada, eu ativista política intitulada. Na ocasião, apresentei uma pauta de reivindicações de pessoas e setores populares, que foi prontamente acolhida por Mailza.

Durante o nosso encontro, a governadora também tratou de afastar rumores de insatisfação política dentro de seu arco de alianças. Segundo ela, há mais especulação do que fatos, e o grupo permanece coeso e fortalecido.

Eu ao deixar a reunião, afirmei a interlocutores: “Tudo como dantes no quartel de Abrantes. A governadora segue voando em céu de brigadeiro.”

E, reitero em afirmar que é fogo amigo, de um grupo que não aceita um estado rico como Acre, seja administrado por uma mulher!

“É ELA.”

Valdete Souza, advogada, jornalista e ativista político.