Com a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, o Rubro-Negro mantém a caça ao líder e segue isolado na vice-liderança com 23 pontos.

O Maracanã foi palco de uma noite de gala e muita emoção neste domingo (19). Além da vitória segura do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia, o grande destaque da partida foi a série de homenagens prestadas pelo meia Arrascaeta ao ícone do basquete mundial, Oscar Schmidt, falecido na última sexta-feira.

Em um gesto de profundo respeito, o uruguaio abriu mão de sua icônica camisa 10 para vestir a 14, número que Oscar imortalizou em sua passagem vitoriosa pelo Flamengo, por clubes internacionais e, claro, pela Seleção Brasileira.

Gol e celebração temática

A homenagem ganhou contornos ainda mais especiais no primeiro tempo. Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro e, na comemoração, retirou a camiseta para exibir o número 14 para toda a torcida presente.

Pouco depois, o camisa 14 da noite protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais: após uma jogada, ele pegou uma das bolas em campo e encenou um arremesso perfeito, simulando o gesto técnico que deu a Oscar o apelido de “Mão Santa”.

Vice-liderança consolidada

Dentro das quatro linhas, o Flamengo controlou as ações do início ao fim. Além de Arrascaeta, Lucas Paquetá também balançou as redes, garantindo os três pontos que mantêm o clube carioca na vice-liderança isolada do Brasileirão, agora com 23 pontos conquistados.

A atuação de gala serviu como o tributo perfeito para um dos maiores atletas da história do clube e do esporte brasileiro. A conexão entre o futebol e o basquete rubro-negro emocionou familiares de Oscar, que acompanharam as manifestações de carinho vindas do gramado.