Artesãos acreanos faturam R$ 113 mil no Salão do Artesanato de Brasília

O evento reuniu artesãos de diversas regiões do país e proporcionou visibilidade para a produção artesanal

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O 21º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras contou com a participação de oito artesãos acreanos, que expuseram seus trabalhos durante o evento realizado entre os dias 1º e 5 de abril. Ao todo, foram comercializadas 763 peças, somando R$ 103.072,50 em vendas diretas, além de 56 peças encomendadas, que totalizaram R$ 10.423,00. O faturamento geral alcançou R$ 113.495,50.

O evento reuniu artesãos de diversas regiões do país e proporcionou visibilidade para a produção artesanal, fortalecendo a geração de renda e a valorização da cultura brasileira. Os artesãos participantes foram selecionados a partir do edital de chamamento público e assim receberam apoio do governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Entre as peças apresentadas estão biojoias de sementes nativas da Amazônia, marchetaria, madeira, borracha e produtos indígenas. O melhor desempenho de vendas foi registrado no sábado, 4, quando os artesãos comercializaram 259 peças, totalizando R$ 34.468,50, além de 19 encomendas, no valor de R$ 4.905,00. A sexta-feira, 3, também apresentou grande movimento, com 212 peças vendidas e R$ 32.949,00 em faturamento, além de 9 encomendas, somando R$ 2.939,00.

No primeiro dia do evento, quarta-feira, 1º, foram vendidas 60 peças, totalizando R$ 6.170,00, além de 9 encomendas, no valor de R$ 1.000,00. Já na quinta-feira, 2, o público adquiriu 75 peças, gerando R$ 9.269,00 em vendas, com 4 encomendas, que somaram R$ 870,00. O encerramento do salão, no domingo, 5, também registrou bom movimento, com 157 peças comercializadas, totalizando R$ 20.216,00, além de 15 encomendas, no valor de R$ 709,00.

“O objetivo do governo do Acre, via Sete, é fortalecer e fomentar a economia criativa local, especialmente viabilizando o acesso a feiras nacionais, que são fundamentais abrir novos mercados, como agora”, afirmou no evento o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

O Salão do Artesanato é um dos maiores eventos da área no País e é realizado com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do Ministério do Empreendedorismo, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).