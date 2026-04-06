Autoescola Christus oferece parcelamento no cartão e em até 24x no boleto

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O sonho de conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tornou-se mais acessível para os acreanos. A Autoescola Christus anunciou condições especiais de pagamento que prometem desburocratizar o acesso ao documento, oferecendo parcelamentos flexíveis que se adaptam ao orçamento de cada aluno.

O grande diferencial da instituição é a variedade de formas de pagamento, aceitando pix, dinheiro, cartão de crédito e boleto. Para quem busca parcelamento, as opções são cartão de crédito: em até 3x sem juros ou de 4 a 24x (com acréscimo); e boleto bancário: Em até 24x (mediante análise de crédito).

Uma vantagem importante é que o parcelamento está disponível para qualquer valor, respeitando apenas a regra de que, na modalidade boleto, a parcela mínima não pode ser inferior a R$ 100,00.

Além das facilidades financeiras, a autoescola também implementou o Plano Sob Medida, um modelo inovador que permite ao aluno montar seu próprio pacote de aulas, de acordo com sua necessidade e experiência.

Se o candidato já sabe dirigir carro ou pilotar moto, não precisa seguir um formato engessado. Se já possui experiência em carro ou moto, é possível reduzir aulas em uma categoria e reforçar na outra, criando um plano sob medida, mais econômico e eficiente.

Com essa proposta, o aluno ganha mais flexibilidade, economia e autonomia para montar seu plano de formação, tornando o processo de habilitação mais rápido e adequado à sua realidade.

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Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação, de forma irregular, e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH mas não possuem o documento.

Com a nova regra, a quantidade mínima sai de 20 horas/aula para 2 horas/aula para as categorias A e B. Na Autoescola Christus, há pacotes de 2 a 20 aulas, e quanto mais aulas o candidato contratar, menor será o valor da hora aula, garantindo o custo-benefício do plano.

Para quem teme a prova teórica, a Christus oferece um reforço exclusivo. Além do app CNH do Brasil do Governo Federal, a autoescola disponibiliza aulas teóricas complementares e simulados com as 1.500 questões oficiais, preparando o aluno para aprovação de primeira.

A instituição conta com o diversos pacotes, desde o plano básico, a partir de R$ 349,99 para a categoria A, ou R$ 799,99 para a categoria AB, sem as taxas e exames.

A Autoescola Christus está localizada na Rua Pernambuco, 377, no bairro Bosque. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

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