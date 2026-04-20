O bispo da Diocese de Rio Branco, dom Joaquín Pertíñez, participa da 62º Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece em Aparecida (SP).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) abriu na última quarta-feira (15). Os bispos se encontram para refletir os desafios e as oportunidades do tempo presente.

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A Assembleia Geral é o órgão supremo da conferência, exercício de colegialidade e comunhão. Após a fala do presidente, foi lida a mensagem e bênção apostólica enviada pelo Papa Leão XIV aos bispos e à assembleia. Nela, o Papa voltou a destacar o tema da paz: “O Senhor Ressuscitado diz-nos novamente a todos: ‘A paz esteja convosco!’ (Jo 20, 19).”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também enviou uma mensagem ao episcopado brasileiro reunido na 62ª Assembleia Geral da CNBB.

Em vídeo, dom Joaquín falou sobre a programação da Assembleia, no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. “E aqui estamos, passando esses dias estudando, avaliando, rezando para que as ações pastorais sejam em conjunto com todas as igrejas do Brasil. Estes dias estamos debatendo sobre as novas diretrizes gerais das ações evangelizadoras do Brasil. Novo documento que dará forma também, dará o sentido e as orientações a nossa Assembleia Diocesana, que acontecerá no mês de novembro. Então são diretrizes para toda a igreja do Brasil”, disse.

Veja a mensagem do Papa Leão XIV

Queridos irmãos no episcopado!

Com a alegria e a esperança que nos vêm da boa nova da Ressurreição do Senhor, saúdo cordialmente a todos vós, reunidos sob a proteção materna de

Nossa Senhora Aparecida,junto ao seu Santuário, para a 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O Senhor Ressuscitado diz-nos novamente a todos: <<A paz esteja convosco!» (Jo 20, 19). Como bem o sabeis, foi esta a saudação que dirigi aos

fiéis reunidos na Praça de São Pedro, logo após ter sido eleito pelo Colégio Cardinalício como Sucessor de Pedro. Num mundo marcado por violentos

conflitos armados, devemos com urgente insistência suplicar ao Príncipe da Paz que ilumine os corações e as mentes dos líderes das nações envolvidas nas guerras atuais para que se comprometam em vista de uma solução pacífica para os confrontos.

Entretanto, sabemos que a verdadeira paz não é somente a ausência de conflitos. A convivência pacífica nasce do reconhecimento do valor do outro, da

consciência de que somos todos irmãos, criados por Deus à sua imagem e semelhança (cf. Gn 1, 26) e, como recordou o meu predecessor, de saudosa

memória, na Encíclica Fratelli Tutti, «iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade» (n. 5).

Neste sentido, é meu desejo que o trabalho intenso que realizareis nos dias da Assembleia Geral, dedicando-vos com empenho a formular e aprovar as diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos anos, seja realizado em um ambiente de paz e de harmonia, onde se preserva a unidade da fé no Cristo Ressuscitado e a plena comunhão eclesial.

Alegro-me convosco pelo fato dessa Assembleia Geral inserir-se no marco das comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, e quero agradecer-vos pelo vosso empenho pastoral em manter, em cada uma das vossas igrejas particulares, canais abertos de diálogo profícuo com as autoridades civis, o que torna concreta e prática essa longeva relação institucional nos vários recantos do vosso amado país.

Santa Sé, e quero agradecer-vos pelo vosso empenho pastoral em manter, em cada uma das vossas igrejas particulares, canais abertos de diálogo profícuo com as autoridades civis, o que torna concreta e prática essa longeva relação institucional nos vários recantos do vosso amado país.

Confio o vosso encontro fraterno aos cuidados da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Encontrando-vos na casa dela, vos peço que unais as vossas orações às minhas e às de toda a Igreja, suplicando à Regina Pacis que interceda junto ao seu amado Filho para que o mundo possa voltar a viver em paz. E, como penhor destes votos, envio-vos a Bênção Apostólica.

Vaticano, 12 de abril de 2026, Domingo da Divina Misericórdia.