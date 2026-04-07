Bocalom afirma que PSDB volta fortalecido e aposta na força feminina

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O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) está “de volta, mais forte e preparado” para atuar no Acre e no país. A declaração ocorre em meio a articulações políticas recentes envolvendo o partido.

Na gravação, Bocalom ressalta que a legenda busca retomar espaço com foco em eficiência administrativa e compromisso com a população. Segundo ele, experiências anteriores demonstram que é possível governar com responsabilidade e resultados. “Nós já mostramos que é possível governar com eficiência, com responsabilidade, cuidado e compromisso com a gente”, afirmou.

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O conteúdo também destaca o papel das mulheres dentro da estrutura partidária. De acordo com o prefeito, a participação feminina é vista como base importante para fortalecer o projeto político em âmbito nacional. “Com a força das mulheres, base de defesa por todo o país”, disse.

No vídeo, Kelen Bocalom também participa e reforça a defesa de uma gestão voltada ao uso responsável dos recursos públicos. “Quando não se rouba, o dinheiro dá. Dá para investir, dá para produzir, dá para entregar”, declarou.

Ao final, Bocalom afirma que a proposta do partido é ampliar oportunidades e promover desenvolvimento. “É assim que a gente constrói um estado mais justo, mais forte e com oportunidades para todos”, concluiu.