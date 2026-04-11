11/04/2026
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Bocalom aparece em lavoura de café e destaca produção ao lado da esposa

Ex-prefeito de Rio Branco compartilhou momento descontraído no campo

Por Redação ContilNet 11/04/2026
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Bocalom aparece em lavoura de café e destaca produção ao lado da esposa
Bocalom destacou a estrutura de um dos pés de café e se impressiona com a quantidade de hastes carregadas. — Foto: Reprodução/Redes sociais
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🛡️ Editorial
Fato Checado

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, está aproveitando um breve hiato nos trabalhos para descansar. Nas redes, ele apareceu, neste sábado (11), mostrando sua lavoura de café ao lado da esposa, Kelen Bocalom. No vídeo, ele destaca o crescimento da plantação e celebra o resultado da produção.

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Ex-prefeito mostra detalhes da lavoura em tom descontraído

Durante a gravação, Bocalom destacou a estrutura de um dos pés de café e se impressiona com a quantidade de hastes carregadas. “São três hastes num pé. Olha a outra haste como tá lotada”, comenta, enquanto mostra os detalhes da lavoura.

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Em outro momento, ele brinca com a esposa, que também participa da filmagem: “Filma eu que eu filmo você”, diz, em meio ao clima leve da visita.

O vídeo mostra o casal percorrendo a área de plantio e reforça o envolvimento do ex-prefeito com a produção rural. Ao longo da gravação, ele ainda resume o sentimento ao observar a lavoura: “Tá lindo demais”.

 

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