Bocalom chora durante discurso de Alysson em despedida da prefeitura

📸 Foto Destaque: Reprodução

⏱️ 2 minutos de leitura 🔍 Fato Checado

O agora ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deixou o cargo para disputar o governo do Acre nas eleições deste ano. A transmissão foi realizada nesta quinta-feira (2), quando o então vice-prefeito Alysson Bestene assumiu oficialmente a chefia do Executivo municipal.

Durante a cerimônia, Bocalom e Alysson se emocionaram e chegaram a chorar diante de autoridades, familiares e apoiadores.

VEJA TAMBÉM: Obrigado, Alysson, de coração, filho”, diz Bocalom ao se despedir da Prefeitura

Em seu discurso, Alysson destacou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela gestão e afirmou que vai manter o foco na entrega de resultados à população.

“Existe fila para trabalhar com resultado. Em primeiro lugar, para entregar para aqueles que mais precisam. É isso, prefeito, que eu vou continuar fazendo”, declarou.

O novo prefeito também ressaltou valores pessoais e familiares, afirmando que sua atuação será guiada pelos princípios que aprendeu ao longo da vida.

“É assim que eu aprendi com a minha família e é assim que eu aprendi com o senhor. Nós vamos estar juntos nessa jornada”, disse.

Alysson ainda agradeceu à família e mencionou as dificuldades enfrentadas durante a trajetória na vida pública.

“Quando a gente se dedica pelas boas causas, a gente sofre, a família sofre junto, os amigos sofrem junto”, afirmou.

Em um dos momentos mais emocionados, ele fez referência a pessoas próximas que já morreram e disse que seguirá trabalhando em memória delas.

Ao final, pediu bênçãos para a nova etapa e solicitou uma salva de palmas ao ex-prefeito.

Com a saída de Bocalom, a mudança atende ao calendário eleitoral, que exige o afastamento de chefes do Executivo que pretendem disputar outros cargos nas eleições.

VEJA: