Obrigado, Alysson, de coração, filho”, diz Bocalom ao se despedir da Prefeitura

📸 Foto Destaque: Lúcio Martins/ ContilNet

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Ao se despedir da prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom fez um agradecimento direto e emocionado ao vice-prefeito Alysson Bestene, que assume o comando do Executivo municipal neste sábado (4).

Durante evento de prestação de contas, Bocalom destacou a confiança no sucessor e revelou uma conversa entre os dois que, segundo ele, garantiu tranquilidade na transição.

“Ele disse para mim: ‘Bocalom, a gestão continua, não muda nada. Cada um que está no teu lugar vai se manter’. Isso para mim me deixa feliz, porque eu sei que vai continuar cuidando bem do dinheiro público”, afirmou.

Em tom pessoal, o prefeito foi além e expressou gratidão ao aliado.

“Obrigado mesmo, Alysson, de coração, filho”, disse, ao reconhecer a parceria construída ao longo da gestão.

Bocalom também mencionou que não precisou pedir compromisso ao sucessor. “Esse eu não precisei nem pedir”, declarou, ao reforçar a confiança na continuidade administrativa.

A fala ocorreu no contexto da despedida do cargo, marcada por agradecimentos à equipe de governo e à família, e pela preparação para um novo desafio político. Mesmo deixando a prefeitura, o prefeito afirmou que seguirá próximo da gestão. “O Alysson vai ter um amigo e parceiro que vai ajudar a cuidar melhor da nossa cidade”, concluiu.

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