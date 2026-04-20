Bruna Marquezine viraliza com Shawn Mendes e fã a defende

O que era para ser apenas um registro de um passeio romântico em Malibu transformou-se em um debate acalorado sobre a postura de Bruna Marquezine. Nesta segunda-feira (20/04), internautas ainda repercutem as imagens da atriz ao lado do cantor Shawn Mendes. Embora comentários de “ar de superioridade” tenham inundado o TikTok, a verdade por trás das câmeras foi revelada pela própria autora do vídeo.

O Look de Milhões (Literalmente)

Bruna não passou despercebida, e seu visual reforçou a estética quiet luxury que ela vem adotando em solo americano:

O Vestido: Um modelo Coraline da grife Dôen , em cetim de seda inspirado nos anos 30, avaliado em R$ 2.700 .

Os Acessórios: O destaque ficou para a bolsa da The Row (estimada em R$ 34 mil ) e as sapatilhas merlot de Phoebe Philo ( R$ 4.400 ).

Total: Uma produção de aproximadamente R$ 41 mil para um almoço casual.

Com informações de O Globo.

A Defesa da Fã

Enquanto críticos escreviam que Bruna “esnoba os fãs”, o perfil @gmpelomundo, responsável pela gravação original, interveio diretamente nos comentários:

“Sou eu [no vídeo]! Ela tirou uma foto comigo! Foi super querida! Postei no TikTok a selfie com ela!”, afirmou a fã, desarmando a narrativa de que a brasileira teria sido mal-educada.

O Romance Silencioso

A proximidade entre Bruna e Shawn Mendes é alvo de especulações desde o final de 2025. Entre viagens internacionais e jantares discretos, o casal de 2026 opta por não rotular a relação publicamente, o que parece aumentar o escrutínio dos seguidores sobre cada passo da dupla. Para muitos defensores da atriz, o “hate” é desproporcional e ignora o fato de Bruna trabalhar desde a infância, sempre mantendo profissionalismo sob os holofotes.