Influencer do Acre viraliza ao recriar seleção com gestos; veja vídeo

A criadora de conteúdo digital Anny Gundim, do Acre, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que recria, de forma criativa, uma possível escalação da Seleção Brasileira. Utilizando gestos, expressões e movimentos corporais, ela simula características marcantes de jogadores e transforma o tema em um conteúdo leve e de fácil identificação com o público.

Gravado em pontos conhecidos de Rio Branco, o vídeo rapidamente passou a circular entre seguidores e alcançou milhares de visualizações. A proposta, baseada no humor e na observação dos trejeitos dos atletas, chamou atenção pela forma simples e direta de abordar um assunto que mobiliza torcedores em todo o país.

Ao longo da gravação, Anny interpreta diferentes jogadores apenas com linguagem corporal, sem necessidade de falas elaboradas. A estratégia contribui para ampliar o alcance do conteúdo, já que facilita o entendimento e o compartilhamento nas redes sociais.

Além da imitação dos atletas, a publicação também faz referência a Neymar, um dos nomes mais comentados quando o assunto é Seleção Brasileira. A menção, ainda que breve, aumentou o engajamento do vídeo, já que o jogador segue em evidência entre torcedores.

O momento vivido pela Seleção Brasileira também contribui para a repercussão de conteúdos desse tipo. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a equipe passa por um processo de reformulação, com testes e observação de novos nomes visando a Copa do Mundo de 2026.

Com 62,6 mil seguidores nas redes sociais, Anny Gundim se apresenta como criadora de conteúdo digital e costuma compartilhar vídeos do cotidiano, além de situações bem-humoradas que refletem a realidade local. A consistência nas publicações e a linguagem acessível têm contribuído para o crescimento do perfil.

A repercussão do vídeo reforça o espaço que influenciadores regionais vêm conquistando ao transformar temas nacionais em conteúdos virais. Ao conectar humor e atualidade, esses criadores ampliam o alcance das discussões e aproximam o público de assuntos que, muitas vezes, ficam restritos ao noticiário esportivo.

A expectativa em torno da definição da Seleção Brasileira deve aumentar nos próximos meses, com novas convocações e ajustes na equipe antes do Mundial. A presença de jogadores experientes e a entrada de novos talentos seguem sendo pontos de atenção para torcedores.

Apesar de ser citado no vídeo, Neymar não foi escalado nas últimas convocações da Seleção Brasileira e segue fora da equipe neste momento.